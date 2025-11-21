Шта крвна група говори о твојој личности?

21.11.2025
Да ли знаш која је твоја крвна група?
Напомена: Ове тврдње заснивају се на популарним вјеровањима из Јапана и немају научну потврду, па их не треба схватати као чињенице већ као занимљиву културну појаву.
На Балкану о томе најчешће размишљамо тек када вадимо крв или идемо на преглед, док се у свакодневном животу тој теми не придаје много пажње.
Слично је и међу нашим људима у дијаспори, посебно у западној хемисфери, гдје крвна група углавном нема никакву “социјалну улогу”.
Ово је еволутивно најстарија крвна група
Али у Јапану је то потпуно другачије. Тамо се већ деценијама вјерује да крвна група утиче на карактер, склоности и начин понашања — до те мјере да се дјеца у неким вртићима и данас групишу по крвним типовима, а компаније су својевремено формирале чак и тимове састављене искључиво од запослених одређене крвне групе, преноси страница давидwолфе.цом.
Иако наука ову теорију не подржава, фасцинација крвним групама у Јапану траје још од 1970-их, захваљујући Масахику Номију, човјеку који је популарисао идеју да се личност може објаснити помоћу “типа крви”.
Шта то значи за тебе?
У наставку слиједи кратак преглед крвних група и особина које им се приписују.
Особе с крвном групом А увијек стављају друге на прво мјесто. Одлични су слушаоци и врло вјерни пријатељи. Међутим, тешко изражавају сопствене емоције – радије све задржавају у себи и прилагођавају се потребама других. Временом, то може довести до депресије и анксиозности.
Најбоље се сналазе као рачуновође, библиотекари, адвокати, економисти и писци.
У љубави им највише одговарају партнери са крвном групом А или АБ.
Људи са овом крвном групом имају највеће шансе да доживе шлог
Људи с крвном групом Б су типични екстроверти. Попут групе А, одлични су слушаоци и пријатељи – али не на своју штету. Без проблема изражавају емоције и знају да заштите своје границе.
Врло добро читају говор тијела, интуитивни су и лако “прочитају” друге. Због тога често бриљирају као психијатри, детективи и новинари.
У љубави им највише одговарају партнери крвне групе Б или АБ.
Ово је најрјеђа и, како се вјерује, “најдуховнија” крвна група. Људи са АБ групом су истовремено рационални и смирени. Одлични су у планирању и организацији. Имају склоност ка појачаном лучењу адреналина, па су им емоције понекад наглашене и интензивне.
Најбоље се сналазе у ПР-у, менаџерским и образовним професијама.
У везама се добро слажу са свим крвним групама.
Људи с овом крвном групом треба да обрате пажњу на неколико ствари
Најчешћа крвна група. Људи са О групом теже моћи и успјеху. Такмичарски су настројени и више су усмјерени на напредак него на стварање пријатељстава. Због тога су врло добри лидери.
Сналазе се као рачуновође, политичари, пословни људи и терапеути.
Унутар сваке крвне групе постоји мањи подскуп – људи који имају Рх-негативан фактор. На примјер, само отприлике 15% становништва САД-а је Рх-негативно.
Особе с Рх-негативним фактором често имају више од просјечног ИQ-а и изражену емпатију. Често имају снажне, необјашњиве фобије. Добро функционишу с било којом крвном групом, али у трудноћи је потребан посебан медицински опрез ако је партнер Рх-позитиван. Ињекције Рх имуноглобулина спрјечавају Рх-некомпатибилност, односно реакцију мајчиног тијела против фетуса.
Која је твоја крвна група? Да ли ти се опис поклапа с карактером?
