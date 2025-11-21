Logo
Large banner

Шта крвна група говори о твојој личности?

21.11.2025

13:47

Коментари:

0
Шта крвна група говори о твојој личности?
Фото: Artem Podrez/Pexels

Да ли знаш која је твоја крвна група?

Напомена: Ове тврдње заснивају се на популарним вјеровањима из Јапана и немају научну потврду, па их не треба схватати као чињенице већ као занимљиву културну појаву.

На Балкану о томе најчешће размишљамо тек када вадимо крв или идемо на преглед, док се у свакодневном животу тој теми не придаје много пажње.

Слично је и међу нашим људима у дијаспори, посебно у западној хемисфери, гдје крвна група углавном нема никакву “социјалну улогу”.

Крвна група

Занимљивости

Ово је еволутивно најстарија крвна група

Али у Јапану је то потпуно другачије. Тамо се већ деценијама вјерује да крвна група утиче на карактер, склоности и начин понашања — до те мјере да се дјеца у неким вртићима и данас групишу по крвним типовима, а компаније су својевремено формирале чак и тимове састављене искључиво од запослених одређене крвне групе, преноси страница давидwолфе.цом.

Иако наука ову теорију не подржава, фасцинација крвним групама у Јапану траје још од 1970-их, захваљујући Масахику Номију, човјеку који је популарисао идеју да се личност може објаснити помоћу “типа крви”.

Шта то значи за тебе?

У наставку слиједи кратак преглед крвних група и особина које им се приписују.

Крвна група А

Особе с крвном групом А увијек стављају друге на прво мјесто. Одлични су слушаоци и врло вјерни пријатељи. Међутим, тешко изражавају сопствене емоције – радије све задржавају у себи и прилагођавају се потребама других. Временом, то може довести до депресије и анксиозности.

Најбоље се сналазе као рачуновође, библиотекари, адвокати, економисти и писци.

У љубави им највише одговарају партнери са крвном групом А или АБ.

Doktor

Здравље

Људи са овом крвном групом имају највеће шансе да доживе шлог

Крвна група Б

Људи с крвном групом Б су типични екстроверти. Попут групе А, одлични су слушаоци и пријатељи – али не на своју штету. Без проблема изражавају емоције и знају да заштите своје границе.

Врло добро читају говор тијела, интуитивни су и лако “прочитају” друге. Због тога често бриљирају као психијатри, детективи и новинари.

У љубави им највише одговарају партнери крвне групе Б или АБ.

Крвна група АБ

Ово је најрјеђа и, како се вјерује, “најдуховнија” крвна група. Људи са АБ групом су истовремено рационални и смирени. Одлични су у планирању и организацији. Имају склоност ка појачаном лучењу адреналина, па су им емоције понекад наглашене и интензивне.

Најбоље се сналазе у ПР-у, менаџерским и образовним професијама.

У везама се добро слажу са свим крвним групама.

Krvna grupa krv

Здравље

Људи с овом крвном групом треба да обрате пажњу на неколико ствари

Крвна група О

Најчешћа крвна група. Људи са О групом теже моћи и успјеху. Такмичарски су настројени и више су усмјерени на напредак него на стварање пријатељстава. Због тога су врло добри лидери.

Сналазе се као рачуновође, политичари, пословни људи и терапеути.

Рх-негативни

Унутар сваке крвне групе постоји мањи подскуп – људи који имају Рх-негативан фактор. На примјер, само отприлике 15% становништва САД-а је Рх-негативно.

Особе с Рх-негативним фактором често имају више од просјечног ИQ-а и изражену емпатију. Често имају снажне, необјашњиве фобије. Добро функционишу с било којом крвном групом, али у трудноћи је потребан посебан медицински опрез ако је партнер Рх-позитиван. Ињекције Рх имуноглобулина спрјечавају Рх-некомпатибилност, односно реакцију мајчиног тијела против фетуса.

Која је твоја крвна група? Да ли ти се опис поклапа с карактером?

Подијели:

Таг:

krvna grupa

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривена 48. крвна група

Наука и технологија

Откривена 48. крвна група

4 мј

0
Златну крвну групу има свега неколико десетина особа на свијету

Занимљивости

Златну крвну групу има свега неколико десетина особа на свијету

6 мј

0
Људи с овом крвном групом треба да обрате пажњу на неколико ствари

Здравље

Људи с овом крвном групом треба да обрате пажњу на неколико ствари

7 мј

0
Идеалан чај за вашу крву групу

Здравље

Идеалан чај за вашу крву групу

11 мј

0

Више из рубрике

Ови хороскопски знакови су познати по томе да сваку ситуацију претјерано анализирају

Занимљивости

Ови хороскопски знакови су познати по томе да сваку ситуацију претјерано анализирају

3 ч

0
Ушла у тоалет на аеродрому у Лисабону, па се фрапирала: "Нема врата, испред је огледало"

Занимљивости

Ушла у тоалет на аеродрому у Лисабону, па се фрапирала: "Нема врата, испред је огледало"

3 ч

0
Српкиње су полудјеле за овим мирисом: Проглашен је за најбољи женски парфем икада

Занимљивости

Српкиње су полудјеле за овим мирисом: Проглашен је за најбољи женски парфем икада

3 ч

0
Изузетно откриће кинеских научника: Џиновске панде користе алат!

Занимљивости

Изузетно откриће кинеских научника: Џиновске панде користе алат!

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

20

Хорор у Тузли: Двојица младића силовала малољетника

15

16

Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

15

13

Рибе познате као "живи фосили" биле скривене у музејима 150 година

15

10

Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

15

00

Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner