Ово је еволутивно најстарија крвна група

26.09.2025
10:48
Коментари:0
Ова крвна група је друга по учесталости, а уједно и еволутивно најстарија. Приписује се нашим прапрецима, који су захваљујући њој успјели да преживе у тешким условима. Ријеч је о крвној групи 0, која се јавља код 37 одсто популације.
Према научним сазнањима, управо крвна група 0 била је прва крвна група која се појавила код људи. Тек са развојем цивилизације и промјенама у исхрани настале су и друге групе: А, Б и АБ. Управо та еволутивна посебност чини да група 0 и данас изазива много пажње и интересовања.
Свијет
ФСБ спријечила атентат на официра Националне гарде, ево како је пао осумњичени
Носици крвне групе 0 Рх- имају посебну способност да донирају крв свима, без обзира на крвну групу примаоца. Ипак, они сами могу да приме само крв своје групе, што им ствара отежавајућу ситуацију у случају потребе за трансфузијом.
Истраживања показују да особе са крвном групом 0 могу да имају одређене здравствене предности. Према резултатима објављеним у часопису Блоод Трансфусион, код њих се рјеђе јављају венске тромбоемболијске болести. Такође, мање су подложне неким врстама канцера, попут рака желуца, панкреаса или јајника. Њихов имуни систем сматра се ефикаснијим, што може да објасни ове здравствене бенефите.
Упркос бројним предностима, особе са крвном групом 0 имају и своје слабије стране. Више су склоне чиру на желуцу, што је повезано са вишим нивоом желудачне киселине. Осим тога, чешће пате од поремећаја рада штитне жлијезде, који могу довести до гојазности. Стручњаци савјетују редовне провјере хормона штитне жлијезде и довољан унос јода кроз исхрану. Посебно им се препоручује одмор у приморској клими, богатој јодом.
Наука и технологија
Шпијунирају вас: Под хитно избришите ове три апликације са телефона!
У Јапану се крвне групе често повезују са особинама личности. Наравно, овакве информације треба посматрати само као занимљивост, јер не постоје научни докази који потврђују такву везу.
Особе са крвном групом 0 доживљавају се као организоване, одговорне и прагматичне. Сматрају се рођеним лидерима и борцима, што можда има коријене у прошлости. Управо су наши преци са овом крвном групом морали да покажу сналажљивост и храброст како би преживјели.
Занимљиво је да су особе са крвном групом 0 подложније стресу, који може да доведе до агресије и претјеране активности. У комбинацији са нездравом исхраном и недостатком физичке активности, стрес може да повећа ризик од метаболичког синдрома, дијабетеса и атеросклерозе, преноси Мондо.
Тенис
1 ч0
Свијет
1 ч0
Култура
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
34
11
23
11
18
11
14
11
14
Тренутно на програму