"Моја снаја има љубавника, али мој син неће да се разведе": Вапај очајне мајке

26.09.2025
09:24
Свака мајка жели да види како је њено дијете срећно и испуњено. Али, стварност често иде потпуно другачијим путем.
Пензионерка из околине Бјеловара одлучила је да отвори душу и подијели оно што се дешава под њеним кровом.
– Имам 67 година, ја сам удовица и у пензији. Живим на селу, у својој кући са сином, снајом и њихове двије дјевојчице које имају осам и десет година. То је моја породица, али у посљедње вријеме осјећам се као да живим у паклу. Моја снаја, која има 38 година, отворено вара мог сина. Она има љубавника који је пет година млађи од ње и неожењен – наводи ова свекрва, мајка и бака.
Додаје да зна ко је мушкарац са којим њена снаја вара њеног сина.
– Не требају ми трачеви, али нажалост читаво село већ прича иза мојих леђа. Питам се, да ли је могуће да се ово дешава под мојим кровом? Тај млади човјек живи са баком и дједом, и они моју снају примају у кућу, иако зна да је швалерка њиховог унука, да је удата и да има дјецу. Скоро сваког поподнева или сваког другог поподнева одлази тамо, сједи са њима сатима, а мој син ћути. Да ли би моје унуке требало да гледају како њихова мајка одлази код другог мушкарца, а њихов отац, мој син, не реагује – пита се жена, преноси Блиц жена.
У кући је, додаје, кад се сазнало да њена снаја има љубавника, најприје избио рат.
– И унуке и ја смо слушале свађе, вику, дреку, пријетње, најаву развода. Мој син је тада скупио мало храбрости, али снаја му је јасно рекла или да је пусти да живи како жели или да ће остати сам са мајком. Срце ми се сломило. Мој син одједном није желио развод, није желио свађу, само се повукао. Мој син, мој понос, испоставило се да је слабић, ако морам већ морам да кажем – очајна је ова мајка, бака и свекрва. Да би апсурд био још већи, љетос су сви заједно били на одмору, као права срећна породица. Унучице су ми послале фотографије, сви су изгледали срећни, а ја сам знала да све пуца по шавовима. Истина је да сам се у почетку надала да ће се ситуација смирити, да ће заједнички одмор бити прилика да се моја снаја освијести и врати својој породици. Али чим су се вратили са љетовања, снаја је наставила по старом, а мој син опет ћути – наводи несрећна пензионерка.
Готово сви људи од повјерења, истиче она, кажу јој да се не мијеша, да пусти сина и снају да сами регулишу свој однос.
– Али како могу да пустим када то има лош утицај на моје унуке? Оне су мале, али нису глупе. Да ли ће сутра мислити да је нормално да варају своје мужеве, да жена има и мужа и љубавника, и да сви ћуте? То ће ме живу појести. Не знам више шта да радим. Више не могу да гледам своју снају у очи колико сам бијесна на њу, а она се шепури по кући као да је звијезда. Мој син је изгубио достојанство, а ја сам изгубила мир у овим годинама. Иако се у дубини душе надам да ће све доћи на своје мјесто, питам се колико ће ова брука трајати. Увијек је тога било, прељубе нису ријеткост, али зашто се то десило баш мом сину који је погнуо главу и ћути док га жена вара пред читавим селом? Мојој несрећи нема краја – каже потиштена свекрва, а пише Моје вријеме.хр.
