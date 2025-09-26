Хороскопски знакови који никад не говоре истину

26.09.2025
08:16
Искреност је основа сваког односа, али неки људи истину често скривају или је прилагођавају ситуацији.
Звијезде нам откривају да поједини знакови имају склоност лагању, било да желе избјећи сукоб, приказати се у бољем свјетлу или једноставно задржати контролу.
Иако њихове намјере не морају увијек бити лоше, због тога их други често доживљавају као неискрене.
Близанци
Близанци су познати по томе да лако мијењају причу овисно о томе коме говоре. Њихова способност прилагодбе чини их вјештима у избјегавању истине.
Понекад ће искривити чињенице само да би задржали пажњу или оставили бољи дојам. Иако њихове лажи често дјелују безазлено, због њих им други тешко вјерују у потпуности.
Шкорпије
Шкорпије су тајновите и ријетко откривају своје праве намјере. Они често бирају што ће рећи, а што прешутјети, па их је тешко прочитати. Њихово скривање информација може изгледати као лаж, иако је заправо начин да задрже контролу над ситуацијом. Када желе заштитити своје емоције, склони су манипулисати истином. Управо та затвореност често им доноси репутацију неискрених.
Рибе
Рибе се често служе лажима како би избјегле неугодне ситуације или сукобе. Њихова осјетљива природа тјера их да кажу оно што други желе чути, чак и када то није истина.
Иако их покреће жеља да заштите себе и друге, због тога могу изгледати непоуздано.
Њихова склоност бијегу од стварности чини их једним од знакова који најчешће избјегавају говорити истину, преноси Индекс.
