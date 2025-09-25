Ова четири знака ће 1. октобра ухватити ''срећу за реп'': Чека их велика животна прилика

Извор:
Жена Блиц
25.09.2025
21:35
Коментари:0
Најпознатији руски астролог Тамара Глоба скреће пажњу на датум који може да промијени ток судбине – 1. октобар. Према њеним ријечима, тада ће се одиграти риједак астрономски догађај, прави енергетски прасак који отвара врата среће, успјеха и емотивне равнотеже.
Тамара Глоба тврди да од 1. октобра планете праве савршену хармонију – Венера у Раку, уз подршку Урана у Бику, и Нептуна у Овну, доносе моћан космички талас.
Друштво
Лукић: Бањалука центар туристичке понуде Српске
Припремите се за неочекиване финансијске добитке! Уран активира ваше поље прихода, па су могући поврати старог дуга, изненадни бонус или чак потпуно нови извор новца. Све што сте мислили да је изгубљено сада може да се врати. Савјет астролога: отворите очи за необичне идеје и прегледајте старе папире, уговоре или фајлове, тамо се крије заборављена прилика која може донијети прави преокрет.
За вас је ово вријеме када ваши скривени таленти излазе на видјело! Венера ствара идеалне услове да вас људи препознају, цијене и награде. Ако имате пројекат у глави, представите га. Ако већ дуго размишљате о промјени посла, сада је прави тренутак да обновите ЦВ или разговарате са важним особама. Чак и хоби или мала вјештина коју потцјењујете могу се претворити у профит. Сада је моменат да засијате и покажете свијету шта заиста знате и умијете.
Здравље
Кардиолог упозорава: Ово је најгора врста сира за здравље срца
Улазите у период емотивног прочишћења и унутрашњег мира. Нептун отвара врата за искрене разговоре, опроштај и дубље повезивање са најближима. То је прилика да скинете емотивни терет са срца и да се ослободите старих рана. Највећи задатак за Рибе је искреност, према себи, али и према другима. Ако отворите душу, добићете разумијевање и нову снагу за даље.
Обратите пажњу на прве мисли и снове 1. октобра, они носе поруку судбине.
Предузмите мали, али конкретан корак, позив, пријава, запис идеје, покренуће лавину успјеха.
Савјети
Како да вам кухиња буде увијек чиста?
Порука Тамаре Глобе гласи: Планете отварају врата среће, али је на вама да их прођете. Храброст, активност и спремност на промјене претвориће 1. октобар у дан када сами постајете творац своје судбине!
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Сцена
2 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму