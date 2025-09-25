Logo

Ова четири знака ће 1. октобра ухватити ''срећу за реп'': Чека их велика животна прилика

Извор:

Жена Блиц

25.09.2025

Horoskop
Фото: Pexels

Најпознатији руски астролог Тамара Глоба скреће пажњу на датум који може да промијени ток судбине – 1. октобар. Према њеним ријечима, тада ће се одиграти риједак астрономски догађај, прави енергетски прасак који отвара врата среће, успјеха и емотивне равнотеже.

Тамара Глоба тврди да од 1. октобра планете праве савршену хармонију – Венера у Раку, уз подршку Урана у Бику, и Нептуна у Овну, доносе моћан космички талас.

Дани Српске у Србији

Друштво

Лукић: Бањалука центар туристичке понуде Српске

Близанци

Припремите се за неочекиване финансијске добитке! Уран активира ваше поље прихода, па су могући поврати старог дуга, изненадни бонус или чак потпуно нови извор новца. Све што сте мислили да је изгубљено сада може да се врати. Савјет астролога: отворите очи за необичне идеје и прегледајте старе папире, уговоре или фајлове, тамо се крије заборављена прилика која може донијети прави преокрет.

Бик и Рак

За вас је ово вријеме када ваши скривени таленти излазе на видјело! Венера ствара идеалне услове да вас људи препознају, цијене и награде. Ако имате пројекат у глави, представите га. Ако већ дуго размишљате о промјени посла, сада је прави тренутак да обновите ЦВ или разговарате са важним особама. Чак и хоби или мала вјештина коју потцјењујете могу се претворити у профит. Сада је моменат да засијате и покажете свијету шта заиста знате и умијете.

Ilu-sir-280825

Здравље

Кардиолог упозорава: Ово је најгора врста сира за здравље срца

Рибе

Улазите у период емотивног прочишћења и унутрашњег мира. Нептун отвара врата за искрене разговоре, опроштај и дубље повезивање са најближима. То је прилика да скинете емотивни терет са срца и да се ослободите старих рана. Највећи задатак за Рибе је искреност, према себи, али и према другима. Ако отворите душу, добићете разумијевање и нову снагу за даље.

Универзални савјети за све знакове

Обратите пажњу на прве мисли и снове 1. октобра, они носе поруку судбине.

Предузмите мали, али конкретан корак, позив, пријава, запис идеје, покренуће лавину успјеха.

ILU-KUHINJA-220925

Савјети

Како да вам кухиња буде увијек чиста?

Порука Тамаре Глобе гласи: Планете отварају врата среће, али је на вама да их прођете. Храброст, активност и спремност на промјене претвориће 1. октобар у дан када сами постајете творац своје судбине!

