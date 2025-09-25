Logo

Кардиолог упозорава: Ово је најгора врста сира за здравље срца

25.09.2025

21:31

Фото: Pexels

Одређене врсте сира могу озбиљно угрозити здравље срца, посебно ако се конзумирају редовно и у већим количинама. Иако сир може бити извор калцијума и протеина, није сваки избор добар за кардиоваскуларни систем.

Кардиолог др Тарикшах Сајед наглашава да је кључно обратити пажњу на количину и врсту сира коју конзумирате. „Сир који се конзумира умјерено обично има мали утицај на ЛДЛ холестерол, али сиреви са високим садржајем масти могу га значајно повећати ако се једу у прекомјерним количинама“, каже он за Параде.

Главни разлог за то је садржај засићених масти, што повећава ризик од срчаних обољења, можданог удара и високог крвног притиска.

Поред избора сира, важно је и са чим га комбинујете.

Најпроблематичнији су сиреви са високим садржајем засићених масти и натријума. Др Сајед објашњава: „Прерађени сиреви и тврди, пуномасни сиреви попут чедара и пармезана имају већи садржај засићених масти и соли, што може повећати ЛДЛ холестерол и крвни притисак.“

Најгори примјер је маскарпоне, који има 29 грама засићених масти и 44 грама укупних масти по порцији. Поређења ради, око 55 грама чедара садржи 23 грама засићених масти и 364 милиграма натријума, што може брзо да премаши дневне препоруке Америчког удружења за срце.

Здравије алтернативе које срце воли

Умјесто масних и сланих сирева, стручњаци препоручују конзумацију природних, мање масних варијанти попут фета сира, свјежег козјег сира или моцареле. Ови сиреви имају нижи садржај натријума и засићених масти, а уз то пружају корисне нутријенте без додатних хемикалија.

Савјети за паметнији избор

Приликом куповине сира, важно је читати декларацију и бирати производе са што мање састојака. Природни сиреви без додатака и боја су бољи избор за свакодневну исхрану, посебно ако водите рачуна о здрављу срца.

Закључак стручњака је јасан — није сваки сир лош, али сиреви са високим садржајем масти и лоше комбинације са другим врстама хране могу учинити иначе здраву намирницу у потенцијалну претњу за срце. Паметан избор чини разлику.

