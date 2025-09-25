Logo

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

25.09.2025

20:27

Коментари:

0
Жељка Цвијановић Џон Гинкел
Фото: zeljka.cvijanovic/Instagram

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је било пријатно дружење на пријему добродошлице у Амбасади САД у Сарајеву поводом ступања на дужност новог отправника послова Џона Гинкела.

- Пријатно дружење синоћ на пријему добродошлице у Амбасади САД у Сарајеву. Била је ово још једна прилика да Џону Гинкелу пожелим срећу и успјех у обављању професионалних задатака - објавила је Цвијановићева на друштвеним мрежама.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Без сагласности Српске нема европског пута

БиХ

Кошарац: Без сагласности Српске нема европског пута

1 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: НАТО и ЕУ објавиле рат Русији преко Украјине

1 ч

0
Ускоро почиње грејна сезона

Друштво

Ускоро почиње грејна сезона

1 ч

0
Војни авион

Свијет

''Ако НАТО обори руски авион, то ће значити војни сукоб''

1 ч

0

Више из рубрике

Кошарац: Без сагласности Српске нема европског пута

БиХ

Кошарац: Без сагласности Српске нема европског пута

1 ч

0
Потукли се званичници двије институције у БиХ

БиХ

Потукли се званичници двије институције у БиХ

1 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Посјета Москви - нови гријех Српске у очима Елмедина Конаковића

1 ч

0
Данас телефонска сједница Савјета министара

БиХ

Данас телефонска сједница Савјета министара

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

21

05

Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

21

01

Трамп: Састанак са Ердоганом био одличан

20

44

Пјевач открио у каквом су стању Халид Бешлић и његова супруга: ''Леже соба до собе..''

20

27

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner