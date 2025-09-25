Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

25.09.2025
20:27
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је било пријатно дружење на пријему добродошлице у Амбасади САД у Сарајеву поводом ступања на дужност новог отправника послова Џона Гинкела.
- Пријатно дружење синоћ на пријему добродошлице у Амбасади САД у Сарајеву. Била је ово још једна прилика да Џону Гинкелу пожелим срећу и успјех у обављању професионалних задатака - објавила је Цвијановићева на друштвеним мрежама.
Најновије
Најчитаније
21
05
21
05
21
01
20
44
20
27
Тренутно на програму