Logo

Лавров: НАТО и ЕУ објавиле рат Русији преко Украјине

Извор:

СРНА

25.09.2025

20:13

Коментари:

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

НАТО и ЕУ су објавили рат Русији преко Украјине и већ директно учествују у њему, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров на састанку министара спољних послова Групе 20.

Лавров је напоменуо да је одбијање поштовања принципа Повеље УН манифестација неоколонијалних амбиција, што доводи до повећања глобалне нестабилности и стварања нових регионалних сукоба, преноси ТАСС.

илу-војни авион-25092025

Свијет

''Ако НАТО обори руски авион, то ће значити војни сукоб''

Лавров је додао да је јасан примјер криза у Украјини, коју је изазвао колективни Запад.

"Преко ње НАТО и ЕУ желе да објаве, заправо, већ су објавили прави рат мојој земљи и директно учествују у њему", нагласио је шеф руске дипломатије на састанку који се одржава на маргинама засједања Генералне скупштине УН.

Он је оцијенио да је ескалација на Блиском истоку у истом низу.

Вјенчање

Регион

Потресна исповијест дјевојке (19) из Црне Горе: ''Оцу је дао 2.000 евра за мене и отишла сам на 'пробни брак''

"Невиђена хуманитарна катастрофа у Гази већ је однијела животе 65.000 људи, а поједини званичници УН који раде на Блиском истоку кажу да постоје процјене да је број жртава 10 пута већи. Ниједан од сусједа Израела не може да се осјећа безбједно. То видимо сваког дана", рекао је Лавров.

Подијели:

Таг:

Сергеј Лавров

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кикбоксери из Српске сјајни на ЕП

Остали спортови

Велики успјех кик боксера из Српске на Европском првенству

1 ч

0
Потукли се званичници двије институције у БиХ

БиХ

Потукли се званичници двије институције у БиХ

1 ч

0
Старбакс затвара стотине продавница и отпушта 900 радника

Економија

Старбакс затвара стотине продавница и отпушта 900 радника

1 ч

0
Lopta, rukomet

Остали спортови

Хоће ли бити договора у Рукометном савезу БиХ?

1 ч

0

Више из рубрике

Војни авион

Свијет

''Ако НАТО обори руски авион, то ће значити војни сукоб''

1 ч

0
Трамп Ердоган састанак

Свијет

Трамп и Ердоган се састали у Бијелој кући

2 ч

0
Мајка држала тијело кћерке у замрзивачу 20 година

Свијет

Мајка држала тијело кћерке у замрзивачу 20 година

2 ч

0
Родитељи упозорени због ових Лабубу луткица: Садрже опасне хемикалије

Свијет

Родитељи упозорени због ових Лабубу луткица: Садрже опасне хемикалије

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

21

05

Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

21

01

Трамп: Састанак са Ердоганом био одличан

20

44

Пјевач открио у каквом су стању Халид Бешлић и његова супруга: ''Леже соба до собе..''

20

27

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner