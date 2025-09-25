Лавров: НАТО и ЕУ објавиле рат Русији преко Украјине

Извор:
НАТО и ЕУ су објавили рат Русији преко Украјине и већ директно учествују у њему, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров на састанку министара спољних послова Групе 20.
Лавров је напоменуо да је одбијање поштовања принципа Повеље УН манифестација неоколонијалних амбиција, што доводи до повећања глобалне нестабилности и стварања нових регионалних сукоба, преноси ТАСС.
Лавров је додао да је јасан примјер криза у Украјини, коју је изазвао колективни Запад.
"Преко ње НАТО и ЕУ желе да објаве, заправо, већ су објавили прави рат мојој земљи и директно учествују у њему", нагласио је шеф руске дипломатије на састанку који се одржава на маргинама засједања Генералне скупштине УН.
Он је оцијенио да је ескалација на Блиском истоку у истом низу.
"Невиђена хуманитарна катастрофа у Гази већ је однијела животе 65.000 људи, а поједини званичници УН који раде на Блиском истоку кажу да постоје процјене да је број жртава 10 пута већи. Ниједан од сусједа Израела не може да се осјећа безбједно. То видимо сваког дана", рекао је Лавров.
