Хоће ли бити договора у Рукометном савезу БиХ?

Извор:
АТВ
25.09.2025
19:39
Коментари:0
Проблеми у Рукометном савезу БиХ понављају се из године у годину.
И док је у Региону такмичење увелико почело, старт Премијер лиге БиХ у обе конкуренције није и не зна се кад ће. "Клубови су таоци три женска хрватска клуба", каже Маринко Умичевић, предсједник Рукометног савеза Републике Српске, на чију иницијативу је данас одржан састанак представника клубова из Српске који се такмиче у БХ лиги. На њему је присуствовао и предсједник бх. Савеза Владимир Бранковић.
У сриједу је заказан Управни одбор РС БиХ, на којем би каже Бранковић требало да се усагласе ставови свих чланова и истог дана извуку такмичарски бројеви за старт лиге. У противном, клубови из Републике Српске такмичење би наставили у првој лиги Републике Српске. Нада се да до тога неће доћи.
У исто вријеме, РК Вишеград упутио је иницијативу за повратак у Премијер лигу БиХ, упркос што су већ одиграли два кола у Првој лиги. Добили су подршку Савеза Српске, а на бх. Савезу је да ову молбу и размотри.
Најновије
Најчитаније
21
05
21
05
21
01
20
44
20
27
Тренутно на програму