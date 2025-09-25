Logo

Хоће ли бити договора у Рукометном савезу БиХ?

Извор:

АТВ

25.09.2025

19:39

Коментари:

0
Lopta, rukomet
Фото: Pixabay

Проблеми у Рукометном савезу БиХ понављају се из године у годину.

И док је у Региону такмичење увелико почело, старт Премијер лиге БиХ у обе конкуренције није и не зна се кад ће. "Клубови су таоци три женска хрватска клуба", каже Маринко Умичевић, предсједник Рукометног савеза Републике Српске, на чију иницијативу је данас одржан састанак представника клубова из Српске који се такмиче у БХ лиги. На њему је присуствовао и предсједник бх. Савеза Владимир Бранковић.

У сриједу је заказан Управни одбор РС БиХ, на којем би каже Бранковић требало да се усагласе ставови свих чланова и истог дана извуку такмичарски бројеви за старт лиге. У противном, клубови из Републике Српске такмичење би наставили у првој лиги Републике Српске. Нада се да до тога неће доћи.

У исто вријеме, РК Вишеград упутио је иницијативу за повратак у Премијер лигу БиХ, упркос што су већ одиграли два кола у Првој лиги. Добили су подршку Савеза Српске, а на бх. Савезу је да ову молбу и размотри.

Подијели:

Тагови:

rukomet

Rukometni savez BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Александар Вучић

Србија

Вучић: САД одложиле санкције НИС-у на још само четири дана, почињу 1. октобра

1 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Посјета Москви - нови гријех Српске у очима Елмедина Конаковића

1 ч

0
Да ли ће странке на изборе или неће?

Република Српска

Да ли ће странке на изборе или неће?

1 ч

0
У 51. години родила прво дијете: ''Мој син је чудо''

Породица

У 51. години родила прво дијете: ''Мој син је чудо''

1 ч

0

Више из рубрике

Трагедија: Преминула побједница маратона, позлило јој током тренинга

Остали спортови

Трагедија: Преминула побједница маратона, позлило јој током тренинга

12 ч

0
Умро легендарни играч Партизана

Остали спортови

Умро легендарни играч Партизана

1 д

0
Млади боксер умро 11 дана након што је нокаутиран у рингу

Остали спортови

Млади боксер умро 11 дана након што је нокаутиран у рингу

1 д

0
Млади боксер преминуо 11 дана након нокаута

Остали спортови

Млади боксер преминуо 11 дана након нокаута

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

21

05

Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

21

01

Трамп: Састанак са Ердоганом био одличан

20

44

Пјевач открио у каквом су стању Халид Бешлић и његова супруга: ''Леже соба до собе..''

20

27

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner