Млади боксер умро 11 дана након што је нокаутиран у рингу

Велика трагедија потресла је свијет борилачких спортова након што је објављено да је млади боксер Ернест Акушеј (27) из Гане преминуо само неколико дана након што је изгубио меч у својој земљи Гани.
Он је поражен од стране Џејкоба Дикинсона након осам исцрпљујућих рунди у главном граду Акри, 12. септембра, а почео је да се осјећа лоше 10 дана након борбе, у понедјељак, 22. септембра.
Његово здравствено стање се врло брзо погоршало и он је нажалост преминуо током јучерашњег дана, само 11 дана након што је поражен од Дикинсона.
Током борбе, Акушеј је примио неколико удараца директно у главу, пре него што је и дефинитивно пао на под.
Предсједник Свјетске боксерске федерације (WБЦ), Маурисио Сулејман објавио је саопштење у којем је изразио саучешће породици:
"Свјетска боксерска федерација жали због ненадокнадиве смрти и изражава најдубље саучешће Ернестовој породици и многобројним пријатељима", истакао је Сулејман.
