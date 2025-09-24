Logo

Млади боксер умро 11 дана након што је нокаутиран у рингу

Извор:

Телеграф

24.09.2025

19:56

Млади боксер умро 11 дана након што је нокаутиран у рингу
Фото: Pixabay

Велика трагедија потресла је свијет борилачких спортова након што је објављено да је млади боксер Ернест Акушеј (27) из Гане преминуо само неколико дана након што је изгубио меч у својој земљи Гани.

Он је поражен од стране Џејкоба Дикинсона након осам исцрпљујућих рунди у главном граду Акри, 12. септембра, а почео је да се осјећа лоше 10 дана након борбе, у понедјељак, 22. септембра.

goran selak

Република Српска

Селак: Министарство правде ће прилагодити законе према одлуци Уставног суда Српске

Његово здравствено стање се врло брзо погоршало и он је нажалост преминуо током јучерашњег дана, само 11 дана након што је поражен од Дикинсона.

Током борбе, Акушеј је примио неколико удараца директно у главу, пре него што је и дефинитивно пао на под.

Предсједник Свјетске боксерске федерације (WБЦ), Маурисио Сулејман објавио је саопштење у којем је изразио саучешће породици:

илу-свијећа-17092025

Остали спортови

Млади боксер преминуо 11 дана након нокаута

"Свјетска боксерска федерација жали због ненадокнадиве смрти и изражава најдубље саучешће Ернестовој породици и многобројним пријатељима", истакао је Сулејман.

(Телеграф.рс)

