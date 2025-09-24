Logo

Пољска изборила полуфинале Свјетског првенства

Телеграф

24.09.2025

16:15

Poljska odbojka
Фото: Танјуг/АП

Мушка одбојкашка репрезентација Пољске пласирала се у полуфинале Свјетског првенства на Филипинима, пошто је у четвртфиналу у Пасај Ситију савладала Турску резултатом 3:0, по сетовима 25:15, 25:22, 25:19.

Најефикаснији у репрезентацији Пољске, коју са клупе предводи српски тренер Никола Грбић, био је Вилфредо Леон са 13 поена, док је Јакуб Кочановски забиљежио 12.

У репрезентацији Турске, коју са клупе предводи српски стручњак Слободан Ковач, најбољи је био Адис Лагумџија са 12 поена.

Ајвар

Савјети

Како направити најљепши ајвар: Провјерени рецепт са ''малим тајнама''

Одбојкаши Пољске ће 27. септембра у полуфиналу СП играти против Италије, која је раније данас савладала Белгију 3:0, по сетовима 25:13, 25:18, 25:18.

Преостала два четвртфинала СП биће одиграна сутра, а састаће се Чешка - Иран (9.30 часова) и САД - Бугарска (14).

Одбојкаши Србије су заузели десето мјесто на СП, пошто су у осмини финала поражени од Ирана резултатом 3:2.

(Телеграф.рс)

Тагови:

Odbojka

Svjetsko prvenstvo

