Пољска изборила полуфинале Свјетског првенства

Извор:
Телеграф
24.09.2025
16:15
Коментари:0
Мушка одбојкашка репрезентација Пољске пласирала се у полуфинале Свјетског првенства на Филипинима, пошто је у четвртфиналу у Пасај Ситију савладала Турску резултатом 3:0, по сетовима 25:15, 25:22, 25:19.
Најефикаснији у репрезентацији Пољске, коју са клупе предводи српски тренер Никола Грбић, био је Вилфредо Леон са 13 поена, док је Јакуб Кочановски забиљежио 12.
У репрезентацији Турске, коју са клупе предводи српски стручњак Слободан Ковач, најбољи је био Адис Лагумџија са 12 поена.
Одбојкаши Пољске ће 27. септембра у полуфиналу СП играти против Италије, која је раније данас савладала Белгију 3:0, по сетовима 25:13, 25:18, 25:18.
Преостала два четвртфинала СП биће одиграна сутра, а састаће се Чешка - Иран (9.30 часова) и САД - Бугарска (14).
Одбојкаши Србије су заузели десето мјесто на СП, пошто су у осмини финала поражени од Ирана резултатом 3:2.
