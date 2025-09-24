До краја мјесеца овај знак ће се обогатити

Извор:
Крстарица
24.09.2025
16:00
Коментари:0
Један хороскопски знак добија новац који мијења све – астролошки аспекти коначно раде за њега.
Некима се срећа смијеши кроз ситнице, а некима кроз цифре које мијењају све. До краја мјесеца, један хороскопски знак добија прилику која није само финансијска – већ судбинска. Овај новац не долази као поклон, већ као резултат свега што је ћутке подносио.
Република Српска
Стевандић: Уједињена Српска неће изаћи на изборе
Ради се о Јарцу. Знак који је годинама градио, ћутао, трпио, и често био на ивици да одустане. До краја мјесеца, Јарац добија финансијски прилив који не рјешава само рачуне – већ отвара врата ка нечему већем.
Могуће је да се ради о насљедству, бонусу, неочекиваном послу или чак одужењу дуга. Али оно што је сигурно – долази у тренутку када је Јарцу најпотребније. Овај новац мијења ток свакодневице, али и унутрашњи осјећај вриједности.
Астролошки гледано, Сатурн – Јарчев владар – улази у повољан аспект са Јупитером, планетом експанзије. То значи да се труд коначно исплаћује. Јарац је знак који не тражи аплауз, али га судбина сада гура ка заслуженом успјеху.
Свијет
Драма у авиону: Бијесна путница напала посаду, завршила везана селотејп траком!
Не трошите импулсивно. Овај новац је позив да инвестирате у оно што вас покреће – било да је то образовање, здравље, дом или сопствени бизнис. Не заборавите: ово није само прилика, већ потврда да сте на правом путу.
Остали знаци – не очајавајте. Иако је фокус на Јарцу, сви знаци осјећају померања. Ако сте у фази стагнације, ово је позив да се припремите – јер сљедећи мјесец може донијети изненађења и за вас.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
18
03
18
02
17
57
17
54
17
49
Тренутно на програму