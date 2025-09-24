Logo

Ови знакови хороскопа су на ''црној листи'' до краја године

24.09.2025

11:03

Ови знакови хороскопа су на ''црној листи'' до краја године
Фото: Pixabay

Звијезде су некима окренуле леђа – провјерите да ли сте међу њима и шта то значи за твоју судбину.

Ако вам се чини да вам ништа не иде од руке, да вас људи избјегавају без разлога и да вам универзум шаље само тишину – нисте луди.

Хороскоп за крај године открива да су неки знаци хороскопа дословно на црној листи звијезда, и то без милости.

Сидни Свини

Занимљивости

Почела је владавина Вага: У једној ствари су најпосебнији знак хороскопа

Ово није класична астро анализа. Ово је списак знакова који су под енергетском блокадом, и то до краја године. Ако сте међу њима – вријеме је да се припремите, али и да разумијете шта вам се дешава.

Ко је на црној листи?

Близанци: Превише сте се расплинули. Звијезде вам шаљу тишину док не научите да станеш.

Д‌јевица: Превише анализирате, премало осјећате. Игнорисање долази као лекција.

Стријелац: Ваша слобода је постала бјекство. Звијезде вас стављају на паузу.

Рибе: Емоције су вам преплавиле интуицију. Потребна вам је тишина да се ресетујете.

Шта значи кад вас звијезде игноришу?

То не значи да сте проклети. То значи да вам се не шаљу сигнали, прилике, људи. Као да сте у енергетском вакууму. Ова фаза служи да се очистите од вишка, да се саберете, да се вратите себи.

Како да преживите ову фазу?

Не форсирајте контакте – ко треба, доћи ће.

Пишите, медитирајте, шетајте – тишина је ваш савезник.

Не тражите потврду споља – звијезде вас уче да је ваша вриједност унутра.

Не паничите – ово је ресет, не казна, преноси Дан.

