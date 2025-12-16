'Досије: О саобраћајним незгодама и безбједном саобраћају

Извор:
АТВ
16.12.2025
15:49
'Досије' о црној статистици на путевима у Републици Српској.
Свака три дана у Републици Српској једна породица заувијек изгуби некога у саобраћају.
Стање на путевима никада није било алармантније, а година иза нас остаће упамћена по највећем броју евидентираних саобраћајних незгода у историји.
У чему гријешимо?
Каква нам је казнена политика и да ли је треба пооштрити?
Како породице погинулих доживљавају правду и да ли је она достижна?
'Досије' говори о узроцима, одговорности и промјенама које су нужне за безбједан саобраћај.
Емисију уређује и води Огњен Матавуљ.
'Досије' сриједа 20 часова и 30 минута.
Најновије
Најчитаније
17
59
17
52
17
48
17
45
17
38
Тренутно на програму