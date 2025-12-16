Logo
Извор:

АТВ

16.12.2025

15:49

'Досије: О саобраћајним незгодама и безбједном саобраћају

'Досије' о црној статистици на путевима у Републици Српској.

Свака три дана у Републици Српској једна породица заувијек изгуби некога у саобраћају.

Стање на путевима никада није било алармантније, а година иза нас остаће упамћена по највећем броју евидентираних саобраћајних незгода у историји.

У чему гријешимо?

Каква нам је казнена политика и да ли је треба пооштрити?

Како породице погинулих доживљавају правду и да ли је она достижна?

'Досије' говори о узроцима, одговорности и промјенама које су нужне за безбједан саобраћај.

Емисију уређује и води Огњен Матавуљ.

'Досије' сриједа 20 часова и 30 минута.

