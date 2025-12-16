Logo
Large banner

Сијарто: Kупујемо 400 милиона метара кубних америчког ЛНГ-а

Извор:

СРНА

16.12.2025

17:23

Коментари:

0
Сијарто: Kупујемо 400 милиона метара кубних америчког ЛНГ-а
Фото: АТВ

Мађарска је склопила уговор са САД о куповни 400 милиона метара кубних течног природног гаса (ЛНГ) годишње, саопштио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Данас смо достигли важну прекретницу у америчко-мађарској енергетској сарадњи потписивањем уговора за 400 милиона метара кубних ЛНГ-а годишње. То значи да ће током наредних пет година у Мађарску стићи двије милијарде метара кубних америчког ЛНГ-а", објавио је Сијарто на "Иксу".

илу-ротација-19092025

Свијет

Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

Он је додао да је Будимпешта заинтересована за куповину енергената из што више извора и преко што више рута, да би обезбиједила најниже цијене.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

Свијет

Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

45 мин

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Свијет

Огласила се мајка Ане Волш након што је Брајан проглашен кривим: ''Надам се да ће робијати до краја живота''

2 ч

0
Трамп тражи десет милијарди долара одштете

Свијет

Трамп тражи десет милијарди долара одштете

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

00

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner