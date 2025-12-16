Сијарто: Kупујемо 400 милиона метара кубних америчког ЛНГ-а

Извор:
СРНА
16.12.2025
17:23
Коментари:0
Мађарска је склопила уговор са САД о куповни 400 милиона метара кубних течног природног гаса (ЛНГ) годишње, саопштио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"Данас смо достигли важну прекретницу у америчко-мађарској енергетској сарадњи потписивањем уговора за 400 милиона метара кубних ЛНГ-а годишње. То значи да ће током наредних пет година у Мађарску стићи двије милијарде метара кубних америчког ЛНГ-а", објавио је Сијарто на "Иксу".
Свијет
Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина
Он је додао да је Будимпешта заинтересована за куповину енергената из што више извора и преко што више рута, да би обезбиједила најниже цијене.
Свијет
45 мин0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
00
17
59
17
52
17
48
17
45
Тренутно на програму