До 1.450 КМ: Минић објавио колики ће бити минималац

Извор:
АТВ
16.12.2025
15:52
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић представио је данас, 16. децембра, народним посланицима Приједлог програма економских реформи у периоду 2026-2028. којим је пројектован привредни раст по стопама 2,6 одсто, 2,9 одсто и 3,1 одсто.
Он је рекао да у Влади очекују позитиван допринос спољнотрговинске размјене, стабилно тржиште, повећање извоза услуга, те потенцијално отварање канала продаје.
Свијет
Трамп тражи пет милијарди долара одштете
"Инфлација у БиХ је убрзала са 1,4 одсто у 2024. на 3,9 одсто током првих девет мјесеци 2025, углавном због виших цијена хране, услуга и снажних притисака на плате. Процјењује се да ће инфлација до краја године достићи ниво од четири одсто, уз постепено смањење на 3,3 одсто у 2026. и три посто у 2027. години", рекао је Минић.
Он је подсјетио да је познато да ће у наредној години најнижа нето плата у Републици Српској износити 1.000 КМ, те да ће најниже нето плате, у зависности од степена стручне спреме потребне за обављање одређеног посла, износити од 1.050 КМ до 1.450 КМ.
На дневном реду 17. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске је и Приједлог буџета у износу од 7,4 милијарди КМ, што је 659 милиона КМ више него у односу на Други ребаланс буџета за ову годину.
Љубав и секс
Затражила развод након 25 година брака јер јој је муж појео посљедње парче торте
На дневном реду је и Приједлог закона којим се у потпуности забрањује пушење у свим затвореним просторима у Републици Српској, те се по први пут регулише област пушења електронских цигарета.
Народни посланици ће расправљати и о неколико извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за оне кориснике који су добили негативно мишљење у 2023. години. Међу њима су и градови Бањалука и Бијељина.
Економија
2 ч0
Економија
7 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
00
17
59
17
52
17
48
17
45
Тренутно на програму