Родитељи, опрез: Са тржишта повучена два модела дјечијих колица

Са тржишта БиХ повучена су два модела дјечијих колица из Кине јер представљају ризик од повреда, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Дјечија колица нису у складу са захтјевима дефинисаним стандардима, јер појас за везивање није адекватан.
Ријеч је о дјечијим колицима у четири боје /АД23-0175, бар-код 6432000189564/, те о кишобран колицима "греј бејзик кети", модел 6097014, шифра ЛЦ1726 са бар-кодом 3852441710508.
Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта, док се потрошачима препоручује да колица престану да користе и врате их у продавницу гдје су купљена, наведено је у саопштењу.
