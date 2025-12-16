Logo
Large banner

Родитељи, опрез: Са тржишта повучена два модела дјечијих колица

16.12.2025

15:16

Коментари:

0
Родитељи, опрез: Са тржишта повучена два модела дјечијих колица

Са тржишта БиХ повучена су два модела дјечијих колица из Кине јер представљају ризик од повреда, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Дјечија колица нису у складу са захтјевима дефинисаним стандардима, јер појас за везивање није адекватан.

Ријеч је о дјечијим колицима у четири боје /АД23-0175, бар-код 6432000189564/, те о кишобран колицима "греј бејзик кети", модел 6097014, шифра ЛЦ1726 са бар-кодом 3852441710508.

Лидл

Регион

Лидл открио важне детаље о платама потенцијалних радника

Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта, док се потрошачима препоручује да колица престану да користе и врате их у продавницу гдје су купљена, наведено је у саопштењу.

Повучена дјечија колица
Повучена дјечија колица

Подијели:

Тагови:

tržište BiH

kolica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

Економија

Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

5 ч

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Економија

Хоће ли Лидл у БиХ донијети "екстремно ниске цијене" и притиснути конкуренцију?

1 д

0
Евростат објавио цијене хране у Европи: Гдје је најскупља, а гдје најјефтинија?

Економија

Евростат објавио цијене хране у Европи: Гдје је најскупља, а гдје најјефтинија?

1 д

0
Интел опет изгубио

Економија

Интел опет изгубио

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Форд радикално смањује улагања у електрична возила

15

36

Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

15

32

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

15

28

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

15

25

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner