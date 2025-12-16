Logo
Large banner

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

16.12.2025

15:32

Коментари:

0
Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка
Фото: instagram.com/mmijatovic_official/

В. Т. (21) из Бруса јуче је трагично настрадала, након што је возилом слетјела са општинског пута у селу Жуње, а фотографије са мјеста догађаја показују колико је несрећа била тешка.

Подсјећамо, млада дјевојка је, према незваничним информацијама Телеграфа, управљала путничким возилом које је из још увијек неутврђених разлога изгубило контролу, скренуло с пута и стрмоглавило се низ литицу високу чак 30 метара.

Полиција Србија

Хроника

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Сумња се да је узрок несреће проклизавање возила на дионици општинског пута, након чега је услиједило фатално слетање. В. Т. је, нажалост, погинула на лицу мјеста.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Србија

poginula djevojka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Хроника

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

У Мостару пронађено тијело жене

2 ч

0
У току испитивање ухапшеног директора и његове савјетнице: За шта се све сумњиче?

Хроника

У току испитивање ухапшеног директора и његове савјетнице: За шта се све сумњиче?

3 ч

0
Ухапшена и савјетница директора из Дома пензионера у Тузли

Хроника

Ухапшена и савјетница директора из Дома пензионера у Тузли

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

00

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner