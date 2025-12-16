Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

16.12.2025
15:32
Коментари:0
В. Т. (21) из Бруса јуче је трагично настрадала, након што је возилом слетјела са општинског пута у селу Жуње, а фотографије са мјеста догађаја показују колико је несрећа била тешка.
Подсјећамо, млада дјевојка је, према незваничним информацијама Телеграфа, управљала путничким возилом које је из још увијек неутврђених разлога изгубило контролу, скренуло с пута и стрмоглавило се низ литицу високу чак 30 метара.
Сумња се да је узрок несреће проклизавање возила на дионици општинског пута, након чега је услиједило фатално слетање. В. Т. је, нажалост, погинула на лицу мјеста.
