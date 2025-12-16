Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Извор:
В. Т. (21) из Бруса трагично је настрадала јуче око 13 сати, након што је возилом слетјела са општинског пута у селу Жуње, потврђено је за "Телеграф.рс".
Млада девојка је, према незваничним информацијама, управљала путничким возилом које је из још увијек неутврђених разлога изгубило контролу, скренуло с пута и стрмоглавило се низ литицу високу чак 30 метара.
Сумња се да је узрок несреће проклизавање возила на деоници општинског пута, након чега је услиједило фатално слијетање. В. Т. је, нажалост, погинула на лицу мјеста.
Након несреће, припадници Полицијске станице Крушевац одмах су изашли на терен и обавили увиђај.
Случај је преузело Основно јавно тужилаштво (ОЈТ) у Брусу, које интензивно ради на утврђивању свих околности и тачног узрока ове трагедије.
На фотографијама с мјеста несреће видљив је потпуно уништен аутомобил, што свједочи о силини ударца након пада.
