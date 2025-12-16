СИПА претреса на четири локације

Извор:
Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту данас су по наредби Суда БиХ, на подручју Посушја, Широког Бријега и Пала обавили претресе стамбених и помоћних објеката и покретних ствари на четири локације.
Суд БиХ је издао наредбу на основу молбе надлежног органа Републике Хрватске, због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело “Организовани криминал” прописано Кривичним законом БиХ те кривична дјела “Кријумчарење” и “Тешке крађе” прописана Кривичним законом ФБиХ и “Тешке крађе” прописано Кривичним закоником Републике Српске.
Приликом претреса откривена је и привремено одузета једна пушка са 10 комада муниције и други предмети који могу служити као доказ у даљем поступку.
Приликом рада на терену остварена је сарадња са полицијским службеницима МУП-а Републике Српске и Западно - херцеговачког кантона.
