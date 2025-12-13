Logo
СИПА ухапсила једну особу, у претресу откривено 65 килограма сканка

13.12.2025

11:43

Коментари:

0
Полицијски службеници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) јутрос су на подручју Јабланице ухапсили једну особу, а заплијењено је 65 килограма сканка.

Наведена особа ухапшена је због сумње да је починила кривично дјело неовлаштено производња и стављање у промет опојних дрога прописано Кривичним законом ФБиХ.

"У склопу вишемјесечног рада на предмету, у циљу откривања међународног кријумчарења опојних дрога, полицијски службеници СИПА су приликом заустављања аутомобила на подручју Јабланице и приликом претреса возила осумњиченог открили и привремено одузели 65 сканка", саопштено је из СИПА.

Ухапшени је спроведен у службене просторије СИПА ради криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог, а његов даљи статус одредиће поступајући тужилац Кантоналног тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона.

Наведене активности су проведене по усменој наредби Општинског суда у Коњицу и под надзором Кантоналног тужилаштва Херцеговачко неретванског кантона.

Оперативна акције “М-17” реализована је у сарадња са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Херцеговачко неретванског кантона.

СИПА

skank

