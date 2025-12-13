Logo
Харизматична Лара Крофт се враћа са двије нове игре Tomb Raider

13.12.2025

11:20

Након дуге паузе за Лару Крофт, двије нове авантуре долазе у франшизу Tomb Raider. То ће бити прве нове игре у серији од 2018. године, а обе ће објавити Amazon.

''Најављена на додјели награда за видео игре у Лос Анђелесу, игра Tomb Raider Catalyst глуми харизматичну, самоувјерену и импресивну Лару Крофт из оригиналних игара из 1990-их“, каже директор игре Вил Керслејк.

Смјештена на пијацама, планинама и, наравно, древним структурама сјеверне Индије, Лара се трка против других ловаца на благо како би пронашла потенцијално катастрофалне артефакте. Радња игре је смјештена у 2027. годину.

Хакер

Србија

Три дјевојчице отете путем платформе за игрице: Упозорење за родитеље

Crystal Dynamics је претходно развио Tomb Raider Legend, Anniversary и Underworld, као и трилогију за рестартовање са млађом, рањивијом Ларом.

Њихова најновија игра у серији била је Shadow of the Tomb Raider из 2018. године.

У међувремену, Tomb Raider: Legacy of Atlantis се развија у сарадњи са Flying Wild Hog у Пољској.

Са модернизованом борбом и редизајнираним загонеткама истраживања гробница, игра је проширена реинтерпретација прве авантуре Ларе Крофт из 1996. године, која ју је учврстила као једног од најпрепознатљивијих ликова у видео-играма, преноси Кликс.

video igre

Лара Крофт

