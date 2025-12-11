5 савјета да вас не преваре на интернету

Извор:
Б92
11.12.2025
13:13
Не морате бити хакер да бисте били безбједни на интернету. Довољно је да пратите неке једноставне савјете који ће вас учинити безбједнијим онлајн.
Сајт Енгадгет је припремио неке од ових савјета, па их преносимо. Лако их је пратити, а бићете много мирнији при коришћењу интернета.
Једна од најважнијих ствари које можете учинити да обезбједите своју дигиталну сигурност јесте да инсталирате сва софтверска ажурирања чим постану доступна на вашим уређајима. Када видите обавјештење, немојте чекати и навикните се да преузмете ажурирање одмах.
Нису сва софтверска ажурирања у вези са безбједношћу, али она која јесу чине вашу најбољу линију одбране од хакера. Када програмери открију пропуст који се може искористити, објављују ажурирање да га поправе.
До тренутка када се пропуст закрпи, шансе су врло велике да хакери такође знају за њега, тако да изгубљено вријеме значи да бисте ви могли бити сљедећи који ће бити експлоатисани.
Слабе лозинке, које се могу лако открити, један су од најчешћих узрока цурења података и напада малвера. Ако је ваша лозинка међу најчешћима, нападач би могао да је погоди без икаквих других информација. Ако је повезана с вама, ваш рођендан, или дјевојачко презиме мајке, може се погодити на основу информација које свако може пронаћи на интернету.
Чак и кад је ваша лозинка насумичан низ знакова, и даље се може погодити ако је прекратка. Хакери могу да користе програме за погађање свих могућих комбинација и испробају сваку. Што је лозинка дужа, то ју је експоненцијално теже погодити.
То значи да су вам потребне лозинке које су и дуге и бесмислене. Можда ћете се с правом жалити да их је тешко запамтити, али постоје апликације које се зову менаџери лозинки и могу то да ураде за вас. Апликација или екстензија претраживача за управљање лозинкама може креирати лозинке када вам затребају, безбједно их складиштити и аутоматски их попуњавати. Све што треба да запамтите јесте једна главна лозинка која откључава све остале.
Чак и најпоузданија лозинка може бити откривена без ваше кривице, на примјер ако је складиштена без енкрипције и процури у пробоју података. Зато помаже да имате двофакторску аутентификацију (2FA), познату и као вишефакторска аутентификација (МФА).
Вјероватно већ знате 2FA као онај иритантни додатни корак због којег морате да дохватите телефон, али то није једини начин. Многе апликације, укључујући Google и Apple, сада вам омогућавају да се пријавите путем кључа за приступ (passkeys).
Они не само да не захтијевају да унесете код или лозинку, већ користе асиметричну енкрипцију, дијелећи акредитиве између вашег уређаја и услуге која покреће кључеве за приступ. То је много брже за вас, и не оставља ништа за крађу.
Ransomware и његови "рођаци" су растућа индустрија у економији сајбер криминала. Ови напади оштећују ваше фајлове или вам блокирају приступ док не платите накнаду да бисте поново добили могућност да приступите фајловима. Најлакши начин да осујетите ransomware напад, или да уклоните било коју другу врсту малвера са уређаја, јесте да вратите цијели систем из најновије резервне копије (back-уп).
Како бисте били сигурни да заиста имате резервну копију, стручњаци препоручују правило 3-2-1: три различите резервне копије, на два различита типа складиштења, с најмање једном физички удаљеном од главног система.
На примјер, могли бисте да имате једну резервну копију на другом уређају у својој кући, једну у облаку (cloud) и једну на преносивом хард-диску.
Упркос свим техничким жаргонима који круже светом сајбер безбједности, велики број превара и хаковања остварује се методама које би препознао преварант из 19. вијека. Преваранти се представљају као стручњаци или ауторитативне личности да би стекли ваше повјерење, и користе застрашујући језик да заобиђу ваше критичко размишљање. Одбројавање времена, емоционална манипулација и лажни идентитети – све је то у њиховом арсеналу.
Добар примјер за то је фишинг, поступак у коме вас хакери преваре да добровољно предате своје информације. У овим случајевима се, нпр., нападачи представе као банка, кредитни биро или друга служба. Затим могу захтевати ваш ПИН или матични број како би се, наводно, "одмах ријешила нерегуларност са вашим рачуном".
Други уобичајени приступи укључују упозорење о казнама за прекорачење брзине које никада нисте починили или слање рачуна за претплате које никада нисте купили.
Напади социјалног инжењеринга се стално развијају, али се често ослањају на исте стратегије. Најбољи начин да их осујетите јесте да добро размислите сваки пут када примите мејл или СМС, а затим их детаљно истражите: погледајте лепо мејл-адресу, провјерите дизајн како бисте се уверили да је пошиљалац онај за кога се представља и запитајте се – да ли је могуће да је порука истинита, пише Б92.
