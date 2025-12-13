Logo
Жена избодена у тоалету робне куће док је пресвлачила бебу

Извор:

Танјуг

13.12.2025

11:27

Жена избодена у тоалету робне куће док је пресвлачила бебу

Кери Ахерн из савезне америчке државе Масачусетс ухапшена је након што је наводно ножем напала жену у робној кући Мејсис у Њујорку, саопштила је данас њујоршка полиција.

Ахерн (43) из Тјуксберија, према наводима полиције, више пута је у четвртак поподне ножем убола жену док је мијењала пелену својој кћерки у тоалету на седмом спрату робне куће Мајсис на Херолд скверу, навела је њујоршка полиција, преноси Еј-Би-Си.

Беба није повријеђена, а повријеђена жена је пребачена у болницу Белвју и налази се у стабилном стању, навела је полиција.

Полиција Њемачка

Свијет

Младић избоден у леђа на божићном сајму

Напад се догодио нешто прије 15.00 часова, када је осумњичена, према полицијским наводима, с леђа убола жену, која је на Менхетн допутовала из Калифорније, задавши јој убоде у леђа и руку.

Супруг жртве је потом савладао жену, одузео јој нож и задржао је до доласка полиције.

Портпарол Шерифове канцеларије округа Лос Анђелес потврдио је да и жртва и њен супруг раде за ту службу.

Против Ахернове су подигнуте оптужнице за два кривична дијела напада, покушај убиства, неовлашћено посједовање оружја и угрожавање добробити детета.

Суд јој је у петак одредио притвор без могућности кауције.

policija rotacija

Свијет

Избоден оперски пјевач: Пронађен мртав у својој кући, његов син главни осумњичени

Канцеларија окружног тужиоца Менхетна саопштила је да је Ахернова раније хапшена у Масачусетсу због пријетњи смрћу сенаторки Елизабет Ворен.

Полицији је рекла да је раније била хоспитализована због психијатријских проблема.

Портпарол компаније Мејсис изјавио је за телевизију WАБЦ да су дубоко потресени због инцидента јер је безбједност купаца и запослених њихов највећи приоритет.

Полиција је навела да напад, према досадашњим сазнањима, није био испровоциран и да је истрага у току.

особа избодена ножем

tržni centar

Njujork

