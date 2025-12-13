Logo
Сијарто: Доградња нуклеарне електране "Пакш два" напредује брже од планираног

Извор:

СРНА

13.12.2025

11:13

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Доградња Нуклеарне електране "Пакш два" напредује брже него што је планирано, изјавио је данас мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

Сијарто је рекао да то омогућава да раније почне изградња армиранобетонске конструкције потребне за изливање првог бетона.

Он је додао да ће у наредном периоду бити уграђене укупно 133 тоне гвожђа, а да се изливање првог бетона очекује 5. фебруара.

Нуклеарна електрана "Пакш два", са два енергетска блока ВВЕР-1200 генерације три плус, имаће гарантовани вијек трајања од 60 година.

Сијарто је нагласио да изградња два нова блока електране гарантује дугорочну енергетску безбједност Мађарске и заштиту шеме регулисаних цијена комуналних услуга.

Штајарска удес

Свијет

Изгубљен још један живот на путевима: Младић (25) погинуо у језивом судару

Он је истакао да нису присутне америчке ни европске санкције у вези са пројектом и да су издате све потребне мађарске дозволе.

Претходну производњу и монтажу армиранобетонских елемената извеле су мађарске фирме, што, како је навео Сијарто, доприноси јачању домаће привреде и економије.

Тренутна Нуклеарна електрана "Пакш", удаљена 100 километара од Будимпеште, производи скоро половину електричне енергије Мађарске.

По завршетку нових блокова очекује се да ће удио нуклеарне енергије у производњи струје бити удвостручен, чиме ће бити додатно обезбијеђена енергетска сигурност земље.

Тагови:

Петер Сијарто

Мађарска

Коментари (0)
