Logo
Large banner

"Орбан се бори за повратак здравом разуму"

13.12.2025

10:48

Коментари:

0
"Орбан се бори за повратак здравом разуму"
Фото: Tanjug/AP

Генерални директор Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев похвалио је мађарског премијера Виктора Орбана јер се бори за повратак здравом разуму, вриједностима и миру.

Дмитријев је упоредио Орбана са ликом из "Игре пријестола" Џоном Сноуом, представљајући га као усамљеног браниоца европског права док је ЕУ одлучила да на неодређено замрзне руску суверену имовину.

У објави на "Иксу", Дмитријев је похвалио Орбана због одбране правног и финансијског система ЕУ од лудих бирократских ратних хушкача ЕУ, истакавши да се бори за смањење миграција, повећање конкурентности и повратак здравом разуму, вриједностима и миру.

Орбан је раније окривио Брисел за "силовање европског закона", мислећи на гласање које је омогућило блоку да заобиђе једногласно одобрење приликом проширења санкција на руску суверену имовину, процијењену на 210 милијарди евра.

Москва је осудила замрзавање као "крађу", упозоравајући на правну одмазду ако блок конфискује имовину.

У посебној објави Дмитријев је циљао и на генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа, којег је упоредио са "Ноћним краљем", централним антагонистом "Игре пријестола", који командује немртвима и нема емпатију.

Поређење је услиједило након што је Руте оптужио Русију да "враћа рат у Европу" и подстакао чланице НАТО-а да се припреме за сукоб у размјерама са којима су се суочавале раније генерације.

Дмитријев је рекао да Руте нема породицу ни дјецу и да жели рат, али да ће мир превладати.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Захарова: Непрекидно расту трошкови земаља ЕУ

Свијет

Захарова: Непрекидно расту трошкови земаља ЕУ

3 ч

0
Сукоб на граници између Тајланда и Камбоџе

Свијет

Тајланд: Настављамо војне операције

3 ч

0
Ким: Западне војске нису равне Корејској народној армији

Свијет

Ким: Западне војске нису равне Корејској народној армији

4 ч

0
Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу

Свијет

Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

13

26

Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу

13

22

Умро отац Звездана Терзића!

13

17

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

13

15

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner