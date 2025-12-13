13.12.2025
10:48
Коментари:0
Генерални директор Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев похвалио је мађарског премијера Виктора Орбана јер се бори за повратак здравом разуму, вриједностима и миру.
Дмитријев је упоредио Орбана са ликом из "Игре пријестола" Џоном Сноуом, представљајући га као усамљеног браниоца европског права док је ЕУ одлучила да на неодређено замрзне руску суверену имовину.
У објави на "Иксу", Дмитријев је похвалио Орбана због одбране правног и финансијског система ЕУ од лудих бирократских ратних хушкача ЕУ, истакавши да се бори за смањење миграција, повећање конкурентности и повратак здравом разуму, вриједностима и миру.
Орбан је раније окривио Брисел за "силовање европског закона", мислећи на гласање које је омогућило блоку да заобиђе једногласно одобрење приликом проширења санкција на руску суверену имовину, процијењену на 210 милијарди евра.
Москва је осудила замрзавање као "крађу", упозоравајући на правну одмазду ако блок конфискује имовину.
У посебној објави Дмитријев је циљао и на генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа, којег је упоредио са "Ноћним краљем", централним антагонистом "Игре пријестола", који командује немртвима и нема емпатију.
Поређење је услиједило након што је Руте оптужио Русију да "враћа рат у Европу" и подстакао чланице НАТО-а да се припреме за сукоб у размјерама са којима су се суочавале раније генерације.
Дмитријев је рекао да Руте нема породицу ни дјецу и да жели рат, али да ће мир превладати.
Најновије
Најчитаније
13
31
13
26
13
22
13
17
13
15
Тренутно на програму