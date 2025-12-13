Logo
Ким: Западне војске нису равне Корејској народној армији

Извор:

СРНА

13.12.2025

09:23

Ким: Западне војске нису равне Корејској народној армији
Фото: Tanjug/AP

Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун рекао је да оружане снаге западних земаља нису равне Корејској народној армији.

"Наоружани зликовци Запада, наоружани било којом најновијом војном опремом, не могу да парирају овој револуционарној војсци са несхватљивом духовном дубином", рекао је Ким на церемонији добродошлице одржаној за корејске инжињеријске јединице које се враћају из мисије у иностранству.

Ким је говорио о томе да је сјевернокорејско војно особље спремно да жртвује своје животе за своју земљу, преноси Корејска централна новинска агенција /КЦНА/.

Додао је да је масовно херојство моћно оружје сјевернокорејске војске, које ниједна друга војска не може да понови, чак ни по било коју "претјерану цијену".

Тагови:

Ким Џонг Ун

Сјеверна Кореја

