Ким: Западне војске нису равне Корејској народној армији

Извор:
СРНА
13.12.2025
09:23
Коментари:0
Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун рекао је да оружане снаге западних земаља нису равне Корејској народној армији.
"Наоружани зликовци Запада, наоружани било којом најновијом војном опремом, не могу да парирају овој револуционарној војсци са несхватљивом духовном дубином", рекао је Ким на церемонији добродошлице одржаној за корејске инжињеријске јединице које се враћају из мисије у иностранству.
Занимљивости
Шта нам звијезде доносе данас?
Ким је говорио о томе да је сјевернокорејско војно особље спремно да жртвује своје животе за своју земљу, преноси Корејска централна новинска агенција /КЦНА/.
Додао је да је масовно херојство моћно оружје сјевернокорејске војске, које ниједна друга војска не може да понови, чак ни по било коју "претјерану цијену".
Кошарка
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Економија
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
13
31
13
26
13
22
13
17
13
15
Тренутно на програму