13.12.2025
09:17
Коментари:0
Шта нам звијезде доносе данас?
Ован
Осјећате унутрашњи притисак да рашчистите планове и обавезе. Ако сте у вези, бићете осјетљивији на тон и ријечи партнера. Слободни би могли осјетити привлачност према особи која буди радозналост. Могућа напетост у грудима и стомаку због стреса.
Занимљивости
Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав
Бик
Бићете усмјерени на сређивање личних обавеза. Заузети ће покушати да разумију партнера дубље, слободни би могли осјетити повучени поглед занимљиве особе. Могући проблем са пробавом.
Близанци
Мисли вам неће мировати и бићете склони преиспитивању одлука. Ако сте у вези, ситнице ће вас нервирати, слободне може привући особа која дјелује комплексно. Напет нервни систем.
Рак
Лако можете склизнути у бригу због ствари које не можете контролисати. Заузети ће имати миран период, слободне чека занимљив дан. Осјетљив стомак.
Лав
Бићете ментално напети, јер ствари не теку вашим темпом. Ако сте у вези, дјеловаћете хладније због унутрашње напетости, слободни би могли осјетити привлачност према особи која их изазива. Напетост у леђима и врату.
Занимљивости
Ова 3 знака ће живјети као краљеви наредне године: Испуниће им се све жеље
Дјевица
Могућ је налет потребе за контролом и перфекционизмом. Ако сте у вези, захтијеваћете искреност. Слободни би могли упознати особу која дјелује затворено. Могућ осјетљив стомак.
Вага
Бићете растрзани између обавеза и потребе за миром. Ако сте у вези, лако се можете повући, слободне би могла привући особа која дјелује сталожено. Осјетљиве ноге и циркулација.
Шкорпија
Могућа потреба за дубоком интроспекцијом и радом у тишини. Ако сте у вези, жељећете разговор који доноси јасноћу. Слободне привлачи особа снажне енергије. Напетост у грудном дијелу и раменима.
Стријелац
Бићете нестрпљиви јер имате осјећај да ствари стоје у мјесту. Заузети ће осјетити кратку дистанцу у расположењу, слободне привлачи особа која им дјелује као да је слободног духа. Чувајте кукове и доњи дио тијела.
Љубав и секс
Оданост им је приоритет: Три знака у којима се рађају највјернији партнери
Јарац
Осјећате одговорност и потребу да завршите све обавезе. Ако сте у вези, дјеловаћете повученије, слободне привлачи особа озбиљног, мирног присуства. Осјетљиве кости и зглобови.
Водолија
Бићете ментално напети због различитих мишљења у окружењу. У вези ћете тражити менталну јасноћу. Слободне привлачи неконвенционална особа. Могућа нервна напетост.
Рибе
Имаћете потребу за бољом организацијом. Заузети ће имати хаотичан дан, слободни могу упознати особу која дјелује интуитивно блиска. Могућ пад енергије, преноси Глас Српске.
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
16 ч0
Занимљивости
19 ч0
Најновије
Најчитаније
13
31
13
26
13
22
13
17
13
15
Тренутно на програму