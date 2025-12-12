Logo
Купио "ролс-ројса" за мале паре, а онда је настао пакао: Када је отворио хаубу, имао је шта да види

Курир

12.12.2025

21:31

Фото: Printscreen/Old Skull Garage - Motoring Show

Ролс-Ројс је синоним за луксуз, британску аристократију и цијене које већина људи никада не може да приушти. Зато звучи готово нестварно да се један Силвер Шедов II у Великој Британији могао купити за само 2.000 фунти, колико кошта двадесет година стар Фолксваген Поло.

Јутјубер Олд Скул Гараге није могао да одоли. Аутомобил је пронашао током снимања видеа о "гаражним открићима“ и убрзо га купио, иако је знао старо правило: ништа није скупље од јефтиног луксузног аутомобила.

На први поглед, Силвер Шедоу II изгледао је пристојно. Модел је посебан по модернијем управљачком систему и масивним гуменим браницима које пуристи не воле. Али чим је власник почео да разгледа аутомобил изнутра, постало је јасно зашто је цијена била толико ниска.

Шта се крило испод хаубе

Клима уређај радио је сам од себе и празнио акумулатор. Инсталација је била пуна импровизованих каблова, остављених од претходних власника. Прави проблем, међутим, био је мотор од 6,75 литара: радио је неуједначено, гушио се и гасио.

Дијагноза – запрљане свећице. Али Ролс-Ројс није обичан аутомобил. Умјесто десет минута посла, Јутјубер је провео скоро три сата скидајући усиснике, одвајајући црева и „боравећи“ у препуном моторном простору. Неке свјећице биле су потпуно уништене, једна се чак изгубила дубоко у шасији током вађења.

Кад су свјећице и дотрајала цријева за гориво замијењени, мотор и даље није радио како треба. Проблем се крио у карбураторима: игла у једном од њих била је блокирана годинама накупљане прљавштине и стврднутог бензина. Тек након детаљног чишћења, мотор је уз само пет литара свежег горива поново заживио. Без подрхтавања, без гашења. В8 је коначно радио како Ролс-Ројс и треба да звучи.

Јефтин аутомобил с неочекиваном историјом

Као шлаг на торту, власник је открио да је овај Силвер Шедоу II учествовао на познатој трци Prescott Hill Climb 2011. године, потпуно неочекиван податак за аутомобил који данас једва преживљава.

Остаје питање да ли је куповина била паметан финансијски потез, јер аутомобил већ . Али за мање од 50 фунти уложених у поправке и много труда, овај Јутјубер сада има возећи Ролс-Ројс – најјефтинији начин да се бар на тренутак осјећа као краљ.

