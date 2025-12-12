БиХ се спрема за обарање Гинисовог рекорда, ево и у чему

12.12.2025
У Босни и Херцеговини кафа заузима посебно мјесто у свакодневном животу, јер је испијање кафе у друштву дугогодишња традиција и начин дружења.
Управо због ове културне повезаности с кафом, Тузлаци ће бити озбиљни конкуренти у покушају обарања свјетског рекорда у најмасовнијем испијању кафе, јер за многе становнике испијање кафе представља важан и препознатљив дио свакодневнице.
Активност је планирана за 16. мај у склопу трећег Међународног сајма кафе и чоколаде, а пријаве за све оне који желе узети учешће већ су отворене.
"Драги љубитељи кафе, чоколаде и доброг друштва, придружите нам се у мају, у срцу Тузле, на незаборавном догађају – трећем Сајму кафе и чоколаде 2026, који ове године носи посебну симболику. Поред обарања свјетског рекорда, истог дана, 16. маја, обиљежићемо и Међународни дан заједничког живота у миру, дан који нас подсјећа на важност дијалога, поштовања и заједништва међу људима", навели су организатори.
Котизација за учеснике износи 10 КМ, а у ту цијену укључена је кафа, колач и цертификат о учешћу.
Овакви догађаји у Тузли нису новина, па је тако у граду соли 2007. године оборен Гинисов рекорд у најмасовнијем пољупцу, а три године касније и у најмасовнијем бечком валцеру.
(Тузла)
