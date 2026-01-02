Logo
Large banner

Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

Извор:

Танјуг

02.01.2026

09:11

Коментари:

0
Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права
Фото: Pixabay

Виши суд у Великој Британији додијелио је двоструком убици Фуаду Авалеу одштету од 8.600 евра због кршења његових људских права.

Авале служи доживотну казну затвора, јер је пуцао у главу двојици тинејџера 2011. године, преноси Скај њуз.

Авале је премјештен у Центар за строг надзор (ЦНС), специјалну јединицу за опасне затворенике, након што је учествовао у инциденту у којем се затворском чувару пријетило убиством и постао талац.

Касније му је забрањен контакт са другим затвореницима, укључујући једног од починилаца убиства Лија Ригбија 2013. године.

Авале је тврдио да су ове мјере негативно утицале по његово ментално здравље и да су прекршена његова права, преноси Тан‌југ.

Виши суд се прошле године сложио, пресудивши да је тиме прекршено право на приватни и породични живот према члану 8 Европске конвенције о људским правима.

У парламентарној расправи у новембру откривено је да је Авалеу поред одштете додијељено и скоро 270.000 евра на име судских трошкова.

Министарство правде је у саопштењу нагласило да Центар за раздвајање остаје кључан за заштиту јавности и других затвореника када опасни затвореници представљају ризик.

Влада је, такође, истакла посвећеност Европској конвенцији о људским правима, али је додала да мора да се прати да ли њена примјена отежава заштиту националне безбједности.

Подијели:

Тагови:

Велика Британија

ubica

odšteta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

Свијет

Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

3 ч

0
Огласио се организатор којег је Ђогани оптужио да је побјегао са парама: "У Хитној сам, бојим се да ћу умријети"

Сцена

Огласио се организатор којег је Ђогани оптужио да је побјегао са парама: "У Хитној сам, бојим се да ћу умријети"

3 ч

0
Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

Свијет

Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

3 ч

0
Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

Република Српска

Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

3 ч

0

Више из рубрике

Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

Свијет

Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

3 ч

0
Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

Свијет

Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

3 ч

0
Швајцарска прогласила петодневну жалост

Свијет

Швајцарска прогласила петодневну жалост

3 ч

1
Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

Свијет

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

11

48

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

11

42

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

11

37

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

11

35

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner