Logo
Large banner

Џеј Ди Венс о Гренланду: САД ће наставити да покушавају да обезбиједе ту копнену масу

Извор:

Аваз

22.01.2026

19:37

Коментари:

0
Џеј Ди Венс о Гренланду: САД ће наставити да покушавају да обезбиједе ту копнену масу
Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је да ће Сједињене Америчке Државе “наставити да покушавају да обезбиједе ту копнену масу” на Гренланду.

Он је ове ријечи упутио у индустријском бродарском постројењу у Толеду (Толедо, Охајо), одговарајући на питања новинара о свом виђењу и разумијевању оквира будућег споразума о Гренланду, преноси Си-ен-ен.

- Требао би нам надзор над Арктиком како бисмо оборили ракету. Цијели наш систем ракетне одбране зависи од те арктичке сигурности. Што се тиче оквира споразума, преговори са НАТО иду добро - рекао је Венс.

Подијели:

Тагови:

Џеј Ди Венс

Америка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Био тек нешто више од 24 сата: Трамп напустио Давос

Свијет

Био тек нешто више од 24 сата: Трамп напустио Давос

2 ч

0
Данска зове НАТО у помоћ

Свијет

Данска зове НАТО у помоћ

2 ч

0
Макронове наочаре од 659 евра срушиле су мреже – али буквално

Свијет

Макронове наочаре од 659 евра срушиле су мреже – али буквално

2 ч

0
Вулић: Након избора нове Владе, апелација је беспредметна

Свијет

Вулић: Након избора нове Владе, апелација је беспредметна

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

56

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

20

50

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

20

39

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

20

36

Младић за којим су трагали сви у БиХ пронађен - налази се у затвору

20

24

Позната инфлуенсерка погинула у саобраћајној несрећи у Словачкој

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner