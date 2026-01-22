Џеј Ди Венс о Гренланду: САД ће наставити да покушавају да обезбиједе ту копнену масу

Извор:
Аваз
22.01.2026
19:37
Коментари:0
Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је да ће Сједињене Америчке Државе “наставити да покушавају да обезбиједе ту копнену масу” на Гренланду.
Он је ове ријечи упутио у индустријском бродарском постројењу у Толеду (Толедо, Охајо), одговарајући на питања новинара о свом виђењу и разумијевању оквира будућег споразума о Гренланду, преноси Си-ен-ен.
- Требао би нам надзор над Арктиком како бисмо оборили ракету. Цијели наш систем ракетне одбране зависи од те арктичке сигурности. Што се тиче оквира споразума, преговори са НАТО иду добро - рекао је Венс.
Најновије
Најчитаније
20
56
20
50
20
39
20
36
20
24
Тренутно на програму