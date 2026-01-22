Био тек нешто више од 24 сата: Трамп напустио Давос

Извор:
Агенције
22.01.2026
19:10
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп напустио је Давос, гдје је присуствовао Свјетском економском форуму.
Трамп је у Давосу боравио тек нешто више од 24 сата, прије него што се укрцао на свој предсједнички авион Air Force One и кренуо назад преко Атлантског океана.
Air Force One has departed Zurich Airport this afternoon in Switzerland.— Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld) (@AureliusStoic1) January 22, 2026
President Trump is on his way back to Washington DC from Davos.
. pic.twitter.com/Up5AX1xSoV
Трамп је снимљен како маше приликом укрцавања на авион на Међународном аеродрому у Цириху. Раније данас у Давосу је обављена церемонија потписивања Одбора за мир, чији је оснивач управо амерички предсједник Доналд Трамп.
"Ово је веома узбудљив дан, дуго се спремао. Многе земље су управо добиле обавјештење и сви желе да буду дио тога. Сарађиваћемо са многима другима, укључујући и Уједињене нације.", казао је Трамп.
Истога дана по доласку Трамп је одржао говор који је са пажњом праћен широм свијета, а у вези са Гренландом и плановима САД да преузму ово највеће острво на свијету над којим суверенитет има Данска.
Трамп је уговору поручио да САД неће примјењивати силу за освајање Гренланда, да би касније исте вечери поручио да је одустао од увођења царина европским земљама које су послале војску на Гренланд у оквиру мисије НАТО.
Он је потом поручио и да је постигнут договор и да ће САД имати контролу над острвом, без да је изнио више детаља.
Најновије
Најчитаније
20
56
20
50
20
39
20
36
20
24
Тренутно на програму