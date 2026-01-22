Скандал у Давосу: Најмоћнија европска банкарка шокирала све на свечаној вечери

Извор:
Вечерњи.хр
22.01.2026
18:25
Коментари:1
Предсједница Европске централне банке Кристин Лагарде напустила је вечеру протестујући против америчког министра трговине Хаварда Лутника, који је жестоко омаловажавао Европу
Скандал на највишој разини у Давосу. Предсједница Европске централне банке Кристин Лагарде демонстративно је синоћ напустила вечеру на Свјетском економском форуму.
Лагарде је напустила вечеру протестујући против америчког министра трговине Хаварда Лутника, који је у свом говору жестоко омаловажавао Европу. На вечери је било неколико стотина гостију, шефова држава и других званичника.
Економија
Поскупљује струје у Брчко дистрикту
У свом говору, Лутник је изнио врло погрдне примједбе о Европи и осврнуо се на њен опадајући глобални утицај. Надаље, према ријечима присутних, његове изјаве да би се свијет требао више ослањати на угљен умјесто на обновљиве изворе енергије изазвале су бијес. Убрзо након тога, званичник Европске централне банке демонстративно је напустила дворану, објавио је Ројтерс.
Регион
Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама
Један је учесник описао атмосферу за Фајненшл тајмс као "напету", док ју је други описао као "гласну и оштру".Убрзо након Лагардиног одласка, вечера је прекинута. Гости нису послужени десертом.
Регион
3 ч2
Занимљивости
3 ч0
Друштво
3 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
10
20
56
20
50
20
39
20
36
Тренутно на програму