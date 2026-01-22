Русија упозорила Данску: То не можете да урадите

Извор:
Б92
22.01.2026
17:34
Коментари:1
Руски амбасадор у Данској Владимир Барбин је реаговао на наводе о пријетњама Копенхагена да ће заплијенити земљиште које припада руском дипломатском представништву у том граду.
Барбин је изјавио да амбасада има имунитет и да данске власти то не могу да ураде, пренијели су данас руски медији.
"Ми имамо имунитет и практично је немогуће да се једноставно одузму земљиште или зграда", рекао је Барбин на телевизији Росија 24.
Он је напоменуо да Русија нема план Б ако данске власти одузму земљиште руске амбасаде, јер је таква могућност само теоретска.
Руски амбасадор у Данској је раније саопштио да је градска скупштина Копенхагена упутила пријетње да ће заплијенити земљиште на којем се налазе зграде руске дипломатске мисије, подсјетила је агенција РИА Новости.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров је пре два дана казао да ће Русија дати "достојанствен одговор" уколико данске власти предузму кораке ка одузимању земљишних парцела које припадају руској дипломатској мисији у Копенхагену.
"Свакако ћемо на ово одговорити достојанствено", рекао је Лавров на конференцији за новинаре, коментаришући наводе руске амбасаде о пријетњама заплене земљишта у Копенхагену, пренијела је РИА Новости.
Он је изразио увјерење да Данска тиме неће успети да створи преседан који би могао да утиче на друге сличне ситуације у међународној пракси.
Свијет
3 ч0
Занимљивости
4 мј0
Економија
5 мј0
Занимљивости
5 мј0
Најновије
Најчитаније
18
01
18
00
17
55
17
49
17
47
Тренутно на програму