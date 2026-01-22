Logo
Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

Извор:

Агенције

22.01.2026

14:39

Коментари:

0
Једна од плажа у британском Истборну затрпана је непеченим помфритом, који је према процјенама надлежних доспио у море из око 20 бродских контејнера који су завршили у води током недавне олује у Ламаншу.

Фотографије које су се појавиле на друштвеним мрежама показују да је обала затрпана непеченим помфритом, док је примјећен и велики број пластичних кеса.

силовање-насиље над женама

Хроника

Мушкарац оптужен да је у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу

Мјештани су контактирали надлежне службе и организовали чишћење плаже.

Они упозоравају да би ово могло озбиљно да утиче на екосистем, а посебну су забринутост изразили због животиња које се крећу и хране на овом дијелу обале.

Стручњаци упозоравају да разградња бачених производа може нарушити и квалитет воде, што доводи до смањења кисеоника, а тиме се угрожавају рибе, ракови и други организми.

Најновија вијест

Хроника

Нови детаљи стравичне експлозије у Дријену код Дервенте

"Бачене намирнице, посебно богате скробом, могу изазвати ферментацију у цријевима животиња, што доводи до дијареје, повраћања, дехидрације и надимања", рекао је Тревор Викс из локалне организације за помоћ животињама.

