Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

22.01.2026
14:39
Једна од плажа у британском Истборну затрпана је непеченим помфритом, који је према процјенама надлежних доспио у море из око 20 бродских контејнера који су завршили у води током недавне олује у Ламаншу.
Фотографије које су се појавиле на друштвеним мрежама показују да је обала затрпана непеченим помфритом, док је примјећен и велики број пластичних кеса.
Мјештани су контактирали надлежне службе и организовали чишћење плаже.
Они упозоравају да би ово могло озбиљно да утиче на екосистем, а посебну су забринутост изразили због животиња које се крећу и хране на овом дијелу обале.
Стручњаци упозоравају да разградња бачених производа може нарушити и квалитет воде, што доводи до смањења кисеоника, а тиме се угрожавају рибе, ракови и други организми.
"Бачене намирнице, посебно богате скробом, могу изазвати ферментацију у цријевима животиња, што доводи до дијареје, повраћања, дехидрације и надимања", рекао је Тревор Викс из локалне организације за помоћ животињама.
