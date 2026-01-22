Logo
Почео састанак Трампа и Зеленског у Давосу

22.01.2026

13:44

Владимир Зеленски, Давос
Фото: Танјуг/АП

Састанак америчког предсједника Доналда Трампа и украјинског предсједника Володимира Зеленског започео је данас на маргинама Свјетског економског форума у Давосу, саопштио је портапрол Зеленског Сергеј Никифоров, преноси Укринформ.

Зеленски раније данас допутовао у Швајцарску.

Никифоров је рекао да посјета Зеленског такође укључује говор предсједника Украјине на форуму, као и учешће на панел сједници "Међународног савјетодавног савета за опоравак Украјине".

У оквиру догађаја, Володимир Зеленски ће се састати са представницима енергетских компанија.

