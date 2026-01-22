Почео састанак Трампа и Зеленског у Давосу

22.01.2026
13:44
Коментари:0
Састанак америчког предсједника Доналда Трампа и украјинског предсједника Володимира Зеленског започео је данас на маргинама Свјетског економског форума у Давосу, саопштио је портапрол Зеленског Сергеј Никифоров, преноси Укринформ.
Зеленски раније данас допутовао у Швајцарску.
Никифоров је рекао да посјета Зеленског такође укључује говор предсједника Украјине на форуму, као и учешће на панел сједници "Међународног савјетодавног савета за опоравак Украјине".
У оквиру догађаја, Володимир Зеленски ће се састати са представницима енергетских компанија.
Најновије
Најчитаније
14
20
14
14
14
06
14
00
13
59
Тренутно на програму