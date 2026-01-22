Logo
Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено

Извор:

Танјуг

22.01.2026

14:50

Украјински предсједник Володимир Зеленски
Фото: Tanjug/AP

Састанак америчког предсједника Доналда Трампа и украјинског предсједника Володимира Зеленског у Давосу је окончан, саопштио је портпарол Зеленског Сергеј Никифоров, преноси Укринформ.

Трамп је оцијенио да је састанак добро прошао и поручио да је главна порука за руског предсједника Владимира Путина та да се сукоб мора окончати, јавља Ројтерс.

Pomfrit

Свијет

Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

Он је навео да са Зеленским није разговарао о приступању Украјине Одбору за мир.

