Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено

22.01.2026
Састанак америчког предсједника Доналда Трампа и украјинског предсједника Володимира Зеленског у Давосу је окончан, саопштио је портпарол Зеленског Сергеј Никифоров, преноси Укринформ.
Трамп је оцијенио да је састанак добро прошао и поручио да је главна порука за руског предсједника Владимира Путина та да се сукоб мора окончати, јавља Ројтерс.
Он је навео да са Зеленским није разговарао о приступању Украјине Одбору за мир.
