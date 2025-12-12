Logo
Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете

12.12.2025

17:37

Коментари:

0
Европски министри финансија постигли су прелиминарни договор о увођењу обавезне царине од три евра на све мале пакете вредне испод 150 евра, што ће највише погодити кинеске онлајн гиганте попут Шеина и Темуа.

Европски министри финансија постигли су у петак прелиминарни договор о увођењу фиксне царине од три евра на мале пакете која ће се примјењивати од 1. јула 2026. године и која ће највише погодити кинеске онлајн продавце. Ријеч је о пакетима вриједним мање од 150 евра, који чине 93 одсто електронске трговине у ЕУ.

Према подацима Европског економског и социјалног комитета, у Европу свакодневно уђе 12 милиона малих пакета одјеће, козметике и играчака наручених из Кине преко онлајн продавница Шеин и Тему. Званичници кажу да праг од 150 евра ставља европске трговце у неповољан положај и представља ризик по здравље и безбједност.

6706ab9185387 temu

Свијет

ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Кинеским онлајн продавницама замера се непоштовање здравствених и сигурносних стандарда какви постоје у ЕУ. Шеин и Тему продају путем своје апликације робу од произвођача чији су трошкови нижи, између осталог и зато што не морају да спроводе иста тестирања као произвођачи у ЕУ, нити да рециклирају враћену робу, што је случај у Европи.

Ове онлајн продавнице су све популарније и у Србији, гдје се становници суочавају са растућим цијенама хране, енергије, кирије и одјеће. Привремени договор о увођењу царине од три евра остаје на снази док се не укине пропис којим се такви пакети ослобађају царине.

6706ab9185387 temu

Друштво

Опасни су: Тему хитно повлачи више производа

Министри финансија су се у новембру сложили да укину правило које дозвољава улазак робе вриједне мање од 150 евра у ЕУ без плаћања царина.

Ова одлука ће почети да се примењује када се успостави Центар царинских података ЕУ, централна платформа за интеракцију са царином и јачање контрола, што се очекује 2028. године.

О оснивању овог центра тренутно се воде преговори између Савета ЕУ и Европског парламента као дио шире фундаменталне реформе царинског оквира Уније. Када буде у потпуности оперативан, овај центар ће омогућити примену царина на све пакете који улазе у ЕУ.

(Мондо)

Коментари (0)
