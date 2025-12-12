Logo
Фицо: Нећу подржати финансирање војних издатака Кијева

Извор:

СРНА

12.12.2025

16:07

Коментари:

0
Фицо: Нећу подржати финансирање војних издатака Кијева
Фото: Танјуг/АП

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да на самиту ЕУ неће подржати финансирање војних издатака Кијева, чак и ако би морао да остане у Бриселу до Нове године.

"Рекао сам предсједнику Европског савјета Антонију Кости да нећу подржати ништа што би довело до подршке војним издацима Украјине, чак и ако бисмо морали да сједимо у Бриселу до Нове године", саопштио је Фицо на друштвеним мрежама након телефонског разговора са Костом.

Словачки премијер је рекао да је спреман да подржи Украјину у њеној обнови, али на основу билатералних споразума између словачке и украјинске владе.

Тагови:

Роберт Фицо

Kijev

Словачка

