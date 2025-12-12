Logo
Отац двоје дјеце преминуо док је ширио веш

Телеграф

12.12.2025

12:57

Сушење одјеће
Фото: Pexels/Ron Lach

Био је то уобичајени “кућни задатак” за становника енглеског Јоркшира, Брајана Деплеџа (38) - требало је да простре веш у кући, јер је напољу било влажно.

Међутим, то је било посљедње што је урадио у животу, а након бизарне несреће коју су надлежни описали као “ријеђу од тога да вас удари гром или метеорит“.

Шокантне околности

Трагедија се одиграла 1. фебруара 2011. године, а шокантне околности које су је окруживале данас су познате широј јавности.

Отац двоје дјеце је простирао веш у дневној соби, када је изненада изгубио равнотежу и пао директно на сушилицу.

Током истраге, детектив Марк Лонг је објаснио детаље несреће. Брајан је остао заробљен након пада, а пречке сушилице су га толико стегле да су његови покушаји да се ослободи само погоршали ситуацију – додатно стежући тијело и врат.

Повреде као код вјешања

Патолог Др Филип Батман је изјавио да су повреде наликовале гушењу, слично као код вјешања – жртва није могла да дише. На тијелу су затечени дубоки трагови на грудима и врату, преноси Миррор.

– Никада нисам видио ништа слично. Смрт Брајана Деплеџа је проузрокована низом најбизарнијих околности. Вјероватно рјеђим него да вас погоди гром или метеорит”, рекао је својевремено патолог, професор Пол Маркс.

Кћерка несрећног човјека, Шони, говорила је касније о свом болу:

– Све је толико бизарно. Био је диван човјек, опуштен и апсолутно је обожавао свој Xбоx. Стално смо се шалили да га воли више него нас. Требало је да буде на мом вјенчању, било је тешко проћи све без њега.

незгода

Сушење веша

