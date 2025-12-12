Logo
Large banner

Путин и Ердоган разговарали 40 минута иза затворених врата

Извор:

Sputnjik

12.12.2025

12:32

Коментари:

0
Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана
Фото: Tanjug/AP

Предсједник Русије Владимир Путин и турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган разговарали су данас у Туркменистану.

Састанак је трајао 40 минута, шефови држава нису дали изјаве за медије, а разговор се одвијао иза затворених врата.

Доктор

Здравље

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

Састанак двојице лидера одржан је у оквиру Форума мира и повјерења.

Руску делегацију представљали су потпредсједник Владе Александар Новак, помоћник предсједника Јуриј Ушаков, портпарол Дмитриј Песков и предсједник Татарстана Рустам Миниханов.

Према ријечима Пескова, Ердоган је раније на форуму говорио о спремности Турске да и даље обавља посредничку улогу и пружа помоћ у мировном процесу у вези са украјинским питањем.

Путин и Ердоган су у сталном контакту. Посљедњи пут су се срели 1. септембра у кинеском Тјенђину. Послије тога, лидери су два пута разговарали телефоном - 7. октобра и 24. новембра.

Еспресо за марку у Цазину

Економија

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

Раније је руски лидер одржао у Ашхабаду преговоре са предсједником Туркменистана Сердаром Бердимухамедовом и иранским колегом Масудом Пезешкијаном.

Предсједник Русије борави у посјети Ашхабаду 11. и 12. децембра, како би учествовао на форуму посвећеном Међународној години мира и повјерења, Међународном дану неутралности и 30. годишњици сталне неутралности Туркменистана.

Подијели:

Тагови:

Реџеп Тајип Ердоган

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

Република Српска

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

4 ч

0
Дјевојка са црвеним ноктима и новогодишњим украсом

Стил

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

5 ч

0
Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Сцена

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

5 ч

1
Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

БиХ

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

5 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат

Свијет

Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат

5 ч

0
Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе

Свијет

Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе

6 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија поздравља турску иницијативу за мир у Украјини

6 ч

0
Преминула "краљица" пластичних операција

Свијет

Преминула "краљица" пластичних операција

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

ФБиХ уводи први дигитални систем праћења д‌јеце излијечене од рака

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner