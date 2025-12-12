Путин и Ердоган разговарали 40 минута иза затворених врата

Извор:
Предсједник Русије Владимир Путин и турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган разговарали су данас у Туркменистану.
Састанак је трајао 40 минута, шефови држава нису дали изјаве за медије, а разговор се одвијао иза затворених врата.
Састанак двојице лидера одржан је у оквиру Форума мира и повјерења.
Руску делегацију представљали су потпредсједник Владе Александар Новак, помоћник предсједника Јуриј Ушаков, портпарол Дмитриј Песков и предсједник Татарстана Рустам Миниханов.
Према ријечима Пескова, Ердоган је раније на форуму говорио о спремности Турске да и даље обавља посредничку улогу и пружа помоћ у мировном процесу у вези са украјинским питањем.
Путин и Ердоган су у сталном контакту. Посљедњи пут су се срели 1. септембра у кинеском Тјенђину. Послије тога, лидери су два пута разговарали телефоном - 7. октобра и 24. новембра.
Раније је руски лидер одржао у Ашхабаду преговоре са предсједником Туркменистана Сердаром Бердимухамедовом и иранским колегом Масудом Пезешкијаном.
Предсједник Русије борави у посјети Ашхабаду 11. и 12. децембра, како би учествовао на форуму посвећеном Међународној години мира и повјерења, Међународном дану неутралности и 30. годишњици сталне неутралности Туркменистана.
