Пјевач продао кућу због Драгане Мирковић?

Пјевач Бобан Рајовић је продао вилу на Сењаку коју је, прије 15 година, купио од колегинице Драгане Мирковић.
Бобан Рајовић, који је за један стајлинг дао 45.000 евра, продао је кућу у којој су његова дјеца одрасла и у којој је са својом породицом провео много лијепих тренутака.
Пјевач је у кућу уложио много пара, али доброј понуди за продају није могао да одоли. Некретнина на Сењаку, била је прва коју је Рајовић купио у Београду, а како се причало Драгана Мирковић му је 2010. године вилу, која данас много више вриједи, продала за 300.000 евра.
Нисам причао о томе, заиста ми је живот толико турбулентан. О тој кући нисам пуно причао, али медији су писали.
У једном периоду се стално писало: "Кућа Драгане Мирковић, кућа Бобана Рајовића..." Заиста ми је било преко главе свега тога и зато сам је и продао. Доста ми је било више приче да сам је купио од Драгане Мирковић (смијех) - рекао је Бобан за "Телеграф", па додао:
Шалу на страну, истина, продао сам ту кућу коју сам 2010. године купио од ње, указала се добра прилика, а ја сам уложио доста пара у њу, али ми је јако жао што сам је продао. Када сам се оженио и добио сина, то је била наша прва заједничка кућа у Београду, али сада смо у потрази за новом, али да буде близу те старе.
