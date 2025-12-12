Пјевач продао кућу због Драгане Мирковић?

Бобан Рајовић, који је за један стајлинг дао 45.000 евра, продао је кућу у којој су његова дјеца одрасла и у којој је са својом породицом провео много лијепих тренутака.

Пјевач је у кућу уложио много пара, али доброј понуди за продају није могао да одоли. Некретнина на Сењаку, била је прва коју је Рајовић купио у Београду, а како се причало Драгана Мирковић му је 2010. године вилу, која данас много више вриједи, продала за 300.000 евра.

Нисам причао о томе, заиста ми је живот толико турбулентан. О тој кући нисам пуно причао, али медији су писали.

У једном периоду се стално писало: "Кућа Драгане Мирковић, кућа Бобана Рајовића..." Заиста ми је било преко главе свега тога и зато сам је и продао. Доста ми је било више приче да сам је купио од Драгане Мирковић (смијех) - рекао је Бобан за "Телеграф", па додао:

Шалу на страну, истина, продао сам ту кућу коју сам 2010. године купио од ње, указала се добра прилика, а ја сам уложио доста пара у њу, али ми је јако жао што сам је продао. Када сам се оженио и добио сина, то је била наша прва заједничка кућа у Београду, али сада смо у потрази за новом, али да буде близу те старе.