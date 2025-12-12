Популарни пјевач отказао наступ за Нову годину: "Нисам успио"

Извор:
Пјевач Слоба Радановић и његова колегиница Барбара Бобак прије неколико дана остали су заробљени на аеродрому у Шведској због провјере са папирима за рад у иностранству, а након тога сада је МЦ Стојан на Инстаграму саопштио да отказује наступ због радне визе.
Наиме, МЦ Стојан је написао да ће морати да откаже наступ за Нову годину у Македонији због све строжих правила када су радне дозволе у питању. Он је навео да је тренутна ситуација таква да је веома тешко да се сада наступа у страним земљама, што је случај и за њега, преноси Блиц.
– Драги моји, жао ми је што морам да вас обавијестим да се наступ за Нову годину отказује. Због тренутне ситуације и изузетно строгих контрола, као и отежаног процеса добијања радних дозвола за стране извођаче у Сјеверној Македонији, ни ја, нажалост, нисам изузет из тих правила”. лако је новогодишњи наступ био распродат, нисам успио да добијем радну дозволу, због чега нећу моћи да наступим како је планирано. Искрено ми је жао свима који су планирали да дочекају са мом, и хвала вам на огромној подршци и љубави. Видимо се ускоро у неком другом граду и у некој новој прилици – обећавам да ћу вам то надокнадити! – поручио је фолкер.
Иначе, Слоба је прије неколико дана открио да ли је добио забрану уласка у Европу након што је депортован у Србију.
– Највећи проблем је то што нам нико ништа не говори. Сједимо тамо, не знамо шта се дешава, појаве се, кажу две-три речи: “Биће све у реду”, а ништа не буде у реду. Полицајци су били само курири између нас и тих људи у канцеларијама. Били су стварно љубазни. Хвала Богу, нек се завршило. Када сам стигао у Сарајево, само што нисам клекнуо да пољубим земљу. Могли су да нам ударе забрану за Европу, а знамо да смо урадили све што је до нас, увек све испоштујемо око папирологије. Не желим никог да доводим у проблем који може да донесе веће посљедице за убудуће – рекао је он у Премијери на Пинку.
