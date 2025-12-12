Проговориле комшије Весне Змијанац: ''Сама себе ће да уништи''

Извор:
Пјевачица Весна Змијанац је према тврдњи једног медија током претходног дана оперисана у Београду.
Весна већ деценијама живи повучено на релацији између Београда и свог омиљеног уточишта на Букуљи. Иако је позната по снажном темпераменту и специфичном хумору, они који је знају из комшилука кажу да је - сасвим другачија од слике коју јавност има.
Проблеми са здрављем поново су је довели до тога да заврши у болничком кревету, а комшије кажу да је неодговорна према ситуацији у којој се налази.
- Када је први пут било то све са срцем, сви смо јој причали да је било доста њеног наступања и да није здраво да ноћу пјева у загушљивој кафани. Осим тога, она стално путује у дијаспору да пјева. Тај темпо не могу ни млада да издрже, а не она. Али џаба, она воли да пјева и чим се осјећа мало боље она се спреми и иде. Никог не слуша - рекао је један старији комшија који није желио да се открива његов идентитет.
- Весна не воли да се прича о њеном здрављу али ми морамо некако да утичемо на њу јер сама себе ће да уништи. Није више за њу тај темпо, то јој и Николија говори.
Иначе, комшије кажу да је Весна у згради обична комшиница а не звијезда.
- Не иде около као “звијезда”. Људи је поштују јер је своја. Има ту један кафић у који пређе да попије кафу сама, прочита новине и поприча са пролазницима. Дуго је ту, сви смо навикли на њу. Ражалости нас када чујемо да је лошег здравља, али тежак је тај посао који она годинама ради.
