Проговориле комшије Весне Змијанац: ''Сама себе ће да уништи''

Телеграф

12.12.2025

11:43

Проговориле комшије Весне Змијанац: ''Сама себе ће да уништи''

Пјевачица Весна Змијанац је према тврдњи једног медија током претходног дана оперисана у Београду.

Весна већ деценијама живи повучено на релацији између Београда и свог омиљеног уточишта на Букуљи. Иако је позната по снажном темпераменту и специфичном хумору, они који је знају из комшилука кажу да је - сасвим другачија од слике коју јавност има.

Проблеми са здрављем поново су је довели до тога да заврши у болничком кревету, а комшије кажу да је неодговорна према ситуацији у којој се налази.

- Када је први пут било то све са срцем, сви смо јој причали да је било доста њеног наступања и да није здраво да ноћу пјева у загушљивој кафани. Осим тога, она стално путује у дијаспору да пјева. Тај темпо не могу ни млада да издрже, а не она. Али џаба, она воли да пјева и чим се осјећа мало боље она се спреми и иде. Никог не слуша - рекао је један старији комшија који није желио да се открива његов идентитет.

- Весна не воли да се прича о њеном здрављу али ми морамо некако да утичемо на њу јер сама себе ће да уништи. Није више за њу тај темпо, то јој и Николија говори.

"Не иде около као звијезда"

Иначе, комшије кажу да је Весна у згради обична комшиница а не звијезда.

- Не иде около као “звијезда”. Људи је поштују јер је своја. Има ту један кафић у који пређе да попије кафу сама, прочита новине и поприча са пролазницима. Дуго је ту, сви смо навикли на њу. Ражалости нас када чујемо да је лошег здравља, али тежак је тај посао који она годинама ради.

Vesna Zmijanac

Пјевачица

