Logo
Large banner

Психолог тврди да двије ствари треба прећутати у браку

Извор:

Стил Курир

12.12.2025

11:23

Коментари:

0
Психолог тврди да двије ствари треба прећутати у браку
Фото: Pixabay

Према мишљењу психолога Марка Траверса, које преноси Psychology Today, све је више доказа да је понекад важније знати када ћутати него увијек бити брутално искрен — јер управо то може боље очувати везу.

Он је истакао да постоје двије ствари које, упркос блискости, није увијек мудро отворено дијелити са партнером.

аца лукас

Градови и општине

Отказан још један концерт Аце Лукаса у Српској

1. Коментари на промјене у изгледу

Иако се многима може чинити корисним да партнеру скрену пажњу на неколико нових бора, неколико килограма више или појаву бубуљица, овакве примједбе често не буду протумачене као брига — већ као замјерка.

Према истраживању објављеном у часопису Фамилy, Сyстемс & Хеалтх, чак 55% људи се осјећа лошије у вези са својим тијелом након разговора о тежини са партнером, чак и када је тема покренута у опуштеној атмосфери.

Траверс додаје да у већини случајева, чак 90% од уочених промјена, партнер већ сам примјећује.

полиција-Република Српска-пиштољ

Хроника

Одузета бомба у Челинцу

- Он живи у свом тијелу сваког дана; ако сте ви примјетили нешто, готово сигурно је и он - наглашава психолог.

Зато он савјетује: прије него што нешто кажете, запитајте се да ли је коментар заиста љубазан — али још важније, да ли је неопходан.

2. Некорисна критика

Сасвим је природно да у партнеру постоје особине које вам не пријају — начин на који се носи са стресом, односи са пријатељима, навика одлагања или избори који вам се чине погрешним. Можда ћете вјеровати да је искрено изношење свега што вам смета најбоље рјешење.

Међутим, Траверс упозорава да постоји танка линија између искрености и непотребно оштре критике. Ако коментар не произилази из жеље да помогнете партнеру да напредује, већ из тренутне нервозе или раздражености, он ће готово сигурно звучати као напад.

Фејсбук

Наука и технологија

Промјена за кориснике Фејсбука и Инстаграма

Примјери као што су:

"Увијек трошиш на глупости" или "Не би то требало да једеш, нездраво је" ријетко дјелују помоћно — партнер ће их прије доживјети као осуду него као подршку.

Истраживање објављено у часопису Behavior Therapy показује да утицај критике зависи не само од садржаја, већ и од начина на који је изговорена. Исти савјет може бити охрабрујући или дубоко повређујући, у зависности од тона и намјере.

Полиција Србија

Хроника

Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

Траверс закључује: када говорите из иритације, а не из емпатије, партнер ће то осјетити. Оно што ви зовете "искреност" биће доживљено као осуда, што може пољуљати самопоуздање и осјећај сигурности у вези.

Подијели:

Тагови:

Брак

љубавне везе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминула "краљица" пластичних операција

Свијет

Преминула "краљица" пластичних операција

1 ч

0
ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

Фудбал

ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

1 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

1 ч

0
До Квон краљ криптовалута, осуђен због преваре

Свијет

Краљ криптовалута осуђен због преваре: Крио се у Црној Гори, ево колику казну је добио

1 ч

0

Више из рубрике

Оданост им је приоритет: Три знака у којима се рађају највјернији партнери

Љубав и секс

Оданост им је приоритет: Три знака у којима се рађају највјернији партнери

22 ч

0
Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Љубав и секс

Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

1 д

0
Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

Љубав и секс

Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

1 д

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Ово је идеална разлика у годинама између партнера

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

12

06

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

11

59

Ове регистарске таблице коштају као стан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner