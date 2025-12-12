Психолог тврди да двије ствари треба прећутати у браку

Извор:
Према мишљењу психолога Марка Траверса, које преноси Psychology Today, све је више доказа да је понекад важније знати када ћутати него увијек бити брутално искрен — јер управо то може боље очувати везу.
Он је истакао да постоје двије ствари које, упркос блискости, није увијек мудро отворено дијелити са партнером.
Иако се многима може чинити корисним да партнеру скрену пажњу на неколико нових бора, неколико килограма више или појаву бубуљица, овакве примједбе често не буду протумачене као брига — већ као замјерка.
Према истраживању објављеном у часопису Фамилy, Сyстемс & Хеалтх, чак 55% људи се осјећа лошије у вези са својим тијелом након разговора о тежини са партнером, чак и када је тема покренута у опуштеној атмосфери.
Траверс додаје да у већини случајева, чак 90% од уочених промјена, партнер већ сам примјећује.
- Он живи у свом тијелу сваког дана; ако сте ви примјетили нешто, готово сигурно је и он - наглашава психолог.
Зато он савјетује: прије него што нешто кажете, запитајте се да ли је коментар заиста љубазан — али још важније, да ли је неопходан.
Сасвим је природно да у партнеру постоје особине које вам не пријају — начин на који се носи са стресом, односи са пријатељима, навика одлагања или избори који вам се чине погрешним. Можда ћете вјеровати да је искрено изношење свега што вам смета најбоље рјешење.
Међутим, Траверс упозорава да постоји танка линија између искрености и непотребно оштре критике. Ако коментар не произилази из жеље да помогнете партнеру да напредује, већ из тренутне нервозе или раздражености, он ће готово сигурно звучати као напад.
Примјери као што су:
"Увијек трошиш на глупости" или "Не би то требало да једеш, нездраво је" ријетко дјелују помоћно — партнер ће их прије доживјети као осуду него као подршку.
Истраживање објављено у часопису Behavior Therapy показује да утицај критике зависи не само од садржаја, већ и од начина на који је изговорена. Исти савјет може бити охрабрујући или дубоко повређујући, у зависности од тона и намјере.
Траверс закључује: када говорите из иритације, а не из емпатије, партнер ће то осјетити. Оно што ви зовете "искреност" биће доживљено као осуда, што може пољуљати самопоуздање и осјећај сигурности у вези.
