ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

Извор:
АТВ
12.12.2025
11:00
Коментари:0
Навијачи који се надају да ће присуствовати утакмицама Свјетског првенства папрено ће плаћати улазнице.
Навијачка група "Фудбал Ссупортерс Јуроп" изјавила је да је "запањена" изненађујућом стратегијом ФИФА одређивања цијена те позвала на прекид продаје карата.
Хроника
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу
Примјера ради, улазнице за финални меч Мундијала на МетЛајф стадиону у Њујорку подијељене су у три категорије и коштају 4.185 долара, 5.560 долара и 8.860 долара.
Попуст при куповини улазница не остварују дјеца ни друге категорије.
За разлику од неких ранијих турнира, цијене улазница за мечеве групне фазе одређују се на темељу перципиране популарности репрезентација, а не по фиксној цијени.
Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине, под условом да прескочи бараж и пласира се на Свјетско првенство, играће у групи Б с Канадом, Катаром и Швајцарском.
Свијет
Краљ криптовалута осуђен због преваре: Крио се у Црној Гори, ево колику казну је добио
Цијене улазница нису угодне за остатак свијета, а тек за грађане и навијаче Босне и Херцеговине.
За дуел између Канаде и побједника европског баража из пута А (Велс/БиХ/Италија/Сјеверна Ирска) 12. јуна у Торонту најефтинија улазница кошта 930 долара (отприлике 1.692 КМ), а најскупља 2.170 долара.
Цијене улазница за евентуални дуел Змајева са Швајцарском у другом колу (Лос Анђелес, 18. јуни) крећу се од 180 до 500 долара, а за евентуални судар с Катаром у Сијетлу такође од 180 до 500 долара.
Здравље
1 ч0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
22
12
20
12
09
12
06
12
06
Тренутно на програму