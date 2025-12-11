Ево гдје можете гледати меч Црвене звезде и Штурма

Извор:
АТВ
11.12.2025
18:38
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде гостују вечерас од 18.45 у Грацу екипи Штурма, у утакмици шестог кола лигашке фазе Лиге Европа.
Директан телевизијски пренос ове утакмице обезбијеђен је на каналу Арена Спорт Премиум 1.
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић рекао је да упркос слабијим резултатима у домаћем првенству нема говора о одустајању, као и да од играча очекује да покажу карактер на гостовању Штурму у Грацу.
"Морамо да пробамо да пронађемо рјешење, а не да одустајемо. Ја сам неко ко не воли да одустаје. Радимо свакодневно са играчима, дижемо их и причамо. Играчи су свјесни тога, причамо, атмосфера у екипи је добра, играчи су добри међусобно. Самопоуздање прави добре резултате, лоши резултати праве проблеме, али једноставно савремени фудбал диктира да имате пуно утакмица, на свака два до три дана", рекао је Милојевић.
Звезда послије пет одиграних утакмица заузима 22. мјесто са седам бодова, а та позиција води у шеснаестину финала Лиге Европа.
Штурм се налази на 28. мјесту, испод места које води у плеј-оф, са четири бода.
