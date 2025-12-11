Logo
Large banner

Ево гдје можете гледати меч Црвене звезде и Штурма

Извор:

АТВ

11.12.2025

18:38

Коментари:

0
Ево гдје можете гледати меч Црвене звезде и Штурма
Фото: Tanjug / AP

Фудбалери Црвене звезде гостују вечерас од 18.45 у Грацу екипи Штурма, у утакмици шестог кола лигашке фазе Лиге Европа.

Директан телевизијски пренос ове утакмице обезбијеђен је на каналу Арена Спорт Премиум 1.

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић рекао је да упркос слабијим резултатима у домаћем првенству нема говора о одустајању, као и да од играча очекује да покажу карактер на гостовању Штурму у Грацу.

"Морамо да пробамо да пронађемо рјешење, а не да одустајемо. Ја сам неко ко не воли да одустаје. Радимо свакодневно са играчима, дижемо их и причамо. Играчи су свјесни тога, причамо, атмосфера у екипи је добра, играчи су добри међусобно. Самопоуздање прави добре резултате, лоши резултати праве проблеме, али једноставно савремени фудбал диктира да имате пуно утакмица, на свака два до три дана", рекао је Милојевић.

Звезда послије пет одиграних утакмица заузима 22. мјесто са седам бодова, а та позиција води у шеснаестину финала Лиге Европа.

Штурм се налази на 28. мјесту, испод места које води у плеј-оф, са четири бода.

Подијели:

Тагови:

ФК Црвена звезда

Liga Evrope

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

Фудбал

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

1 д

0
Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Фудбал

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

4 д

0
Звезда већ има прво зимско појачање?

Фудбал

Звезда већ има прво зимско појачање?

6 д

0
''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

Фудбал

''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

1 седм

0

Више из рубрике

Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили

Фудбал

Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили

13 ч

0
Екипа Манчестер Ситија на мечу против Реал Мадрида

Фудбал

Ситију дерби против Реала, Арсенал рутински

22 ч

0
Фудбалери Виљареала на мечу Лиге шампиона

Фудбал

Лига шампиона или Лига Европе? Комичан пропуст организатора

23 ч

0
ФК Борац: Наредне седмице измирење дуговања ка играчима

Фудбал

ФК Борац: Наредне седмице измирење дуговања ка играчима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Како изгледа бол у штитној жлијезди и када треба посетити љекара?

21

01

Фајненшел тајмс: Британске банке против планова о коришћењу замрзнутих руских средстава

20

55

Ко се налази на врху глобалне пирамиде богатства од 470 билиона долара?

20

47

Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

20

19

Заплијењено скоро 70.000 фалсификованих лименки Ред була намијењеног нама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner