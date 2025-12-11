Почетком године поскупљује мрежарина

Аутор:Бојан Носовић
11.12.2025
19:23
Коментари:1
Дефинитивно је да ће цијена мрежарине у Републици Српској да буде већа одмах након што казаљка на сату пређе у нову годину. Колико ће тачно ова ставка на рачуну бити већа знаће се за који дан.
Тарифни поступак везан за цијену мрежарине у Републици Српској дефинитивно иде својим током. Већ послије 18. децембра Регулаторна комисија за енергетику ће донијети коначну одлуку. Што значи да ће ставка на рачунима везана за мрежарину од сљедеће године бити већа.
У Регулаторној комисији за енергетику за АТВ кажу да су размотрили све чињенице и доказе скуцкали извјештаје и послали на адресе оних који су тражили поскупљење. Сада су они на потезу.
"Рок за доставу коментара на наше извјештаје је 18.12.2025 године. Коментаре очекујемо од самих подносиоца захтјева, од странака у поступку али и од Владе Републике Српске која је задужена за енергетску и социјалну политику у Републици Српској. Када пристигну коментари на извјештаје водитеља поступка стручне службе ће их обрадити након чега ће РЕРС донијети своју коначну одлуку", каже Тања Вуковић, тарифни аналитичар за електричну енергију у РЕРСу.
Коначну одлуку нестрпљиво чекају у електро-дистрибуцијама. Више пута су понављали да би им већи приходи од цијене мрежарине значили спас.
"Све дистрибуције су покренуле редовни тарифни поступак јер је једини приход свих дистрибутера једини приход свих ОДС-ова јесте управо мрежарина. Мрежарина као регулисана дјелатност а висину мрежарине одређује РЕРС и ми на обази доказаног расхода добијамо одобрени приход", рекао је Огњен Куљић, директор Електро Херцеговине.
Тарифни поступак за мрежарину је покренут у складу са Законом о електричној енергији. Захтјева за повећање цијене електричне енергије још нема, недавно послати је повучен.
