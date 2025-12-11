Logo
Large banner

Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

Извор:

АТВ

11.12.2025

17:54

Коментари:

0
Премијер Хрватске
Фото: АТВ

Предсједник хрватске Владе Андреј Пленковић данас је требало да присуствује свечаном отварању новоизграђеног граничног прелаза у Градишци, али нажалост због опструкције у Федерацији до тога није дошло. Пленковић је допутовао у Бањалуку гдје су га дочекали највиши званичници Републике Српске и БиХ.

Хрватски премијер посјетио је самостан Марија Звијезда у Трапистима и положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу, чију ће изградњу суфинансирати Влада Хрватске.

Према првобитном плану, Пленковић је требало да присуствује свечаном отварању најмодернијег граничног прелаза у Градишци.

Четврти пут заредом – члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијад Крњић, одбио је сагласност на измјене правилника, чиме је онемогућено отварање граничног прелаза и моста код Градишке, пројекта од стратешког значаја за цијелу БиХ.

Из Српске поручују да ће управо овај случај показати, ко кочи европски пут БиХ.

Подијели:

Тагови:

Андреј Пленковић

kamen temeljac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

Свијет

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

3 ч

1
Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

Регион

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

3 ч

0
Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

Србија

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

3 ч

0
Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Србија

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

3 ч

0

Више из рубрике

Додик: Апсолутно подржавам иницијативу предсједника Србије

Република Српска

Додик: Апсолутно подржавам иницијативу предсједника Србије

4 ч

6
Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

Република Српска

Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

5 ч

6
Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

Република Српска

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

6 ч

0
Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

08

УЖИВО: Битно, 11.12.2025.

21

02

Како изгледа бол у штитној жлијезди и када треба посетити љекара?

21

01

Фајненшел тајмс: Британске банке против планова о коришћењу замрзнутих руских средстава

20

55

Ко се налази на врху глобалне пирамиде богатства од 470 билиона долара?

20

47

Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner