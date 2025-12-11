Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

Извор:
АТВ
11.12.2025
17:54
Коментари:0
Предсједник хрватске Владе Андреј Пленковић данас је требало да присуствује свечаном отварању новоизграђеног граничног прелаза у Градишци, али нажалост због опструкције у Федерацији до тога није дошло. Пленковић је допутовао у Бањалуку гдје су га дочекали највиши званичници Републике Српске и БиХ.
Хрватски премијер посјетио је самостан Марија Звијезда у Трапистима и положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу, чију ће изградњу суфинансирати Влада Хрватске.
Према првобитном плану, Пленковић је требало да присуствује свечаном отварању најмодернијег граничног прелаза у Градишци.
Четврти пут заредом – члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијад Крњић, одбио је сагласност на измјене правилника, чиме је онемогућено отварање граничног прелаза и моста код Градишке, пројекта од стратешког значаја за цијелу БиХ.
Из Српске поручују да ће управо овај случај показати, ко кочи европски пут БиХ.
Свијет
3 ч1
Регион
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Република Српска
4 ч6
Република Српска
5 ч6
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
21
08
21
02
21
01
20
55
20
47
Тренутно на програму